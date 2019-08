Muovin kierrättäminen on monelle epäselvää – tarkista ainakin pakkausmerkintä ja kokeile rypistystestiä

Että muovijätteen polttaminen on luonnon vastaista. Melkoisella varmuudella siitä ei vielä kaikkea tiedetä. Rakennetaan laitoksia hullun lailla ja sitten on löysät housuissa kun tulee jokin tutkimus, joka toteaa sen oikeasti vaaralliseksi riskipeliksi, ensin luonnon ja sitten ihmisen kannalta!

Toinen juttu on se aivan älytön rekkaralli, jolla niitä jätteitä kuljettetaan tiivistämättä. Siis ensin tehdään jokin leikepakkaus tai muovipullo, sitten sitä kuskataan johonkin tuotantolaitokseen, tämän jälkeen pakattuna johonkin toiselle puolelle maata ja taas tyhjänä rekalla johonkin satojen kilometrien päässä olevaan polttolaitokseen. Kaiken huippu on siihen rakennettu säätelybyrokratia, kun niitä jätteitä pitää ihmisten toimittaa aikataulujen mukaan, vaikka säiliöt ovat melkein tyhjiä. Luulisi insinöörien pystyvä kehittämään siihen järkeä, että kuskattaisi vain täyttyviä astioita. Voisi sanoa päätön on ellunkana!