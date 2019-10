Muista! Talviaika alkoi taas yöllä, kelloja siirretään tunti taaksepäin

Kellojen siirtely on kivaa! Asiaankuuluvalla vakavuudella se on tehtävä. Herään jo hyvissä ajoin ennen aamuneljää, puku päälle ja kravatti, tietysti. Sitten suurella hartaudella tasan klo 04.00.00 säädän ensimmäisen kellon tunnilla taaksepäin. Kymmenkuntaa kelloa on rukattava oikeaan aikaan, mutta se on aivan älyttömän mukavaa ja kivaa! Harmittaa tosin, että tämä juhlahetki on vain kahdesti vuodessa..