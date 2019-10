Muista! Talviaika alkaa taas ensi yönä, kelloja siirretään tunti taaksepäin

Kesäajan jääminen pysyväksi ajaksi on työmiesten kannattama malli. On aivan päivänselvä asia, että keväästä pitkälle syksyyn se tunti valoisampaa aikaa illasta on hyvin merkittävä kaikenlaista puuhastelua ja työtä harrastavalle kansanosalle. Ulkotöissä sen huomaa erityisen selvästi.