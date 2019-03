Muista siirtää kelloja tunnilla eteenpäin sunnuntaiaamuna – kesäaika alkaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä

Oma pumppu on täällä kertaa huollettu edellisen kerran jäljiltä ja tiivisteet on vaihdettu , ylimääräiset purkit beetasalpaajia ja nitroja on ostettu asiantuntevan kardiologin määräyksestä joten tervetuloa kesä tällä kertaa . Sydänkäyrään , röngteniin ja sydänultraäänitutkimukseen anturia nielemään ja pumppu- ja putkihuoltoon muutkin ja apteekkiin ennen kuin aikaerorasitus muuttuu kohtalokkaaksi : Juoskaa jo , unohtakaa hidas rollaattori sillä ette ehdi ennen kesää .