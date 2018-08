MT:n kysely: Lähes puolet kansasta lisäisi presidentin valtaa sisäpolitiikassa

Noin 40 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että presidentillä on liian vähän valtaa sisäpolitiikassa, käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.

Presidentin valtaa liian vähäisenä pitävät eniten vastaajat, jotka nyt äänestäisivät perussuomalaisia. Kokoomuksen äänestäjistä samaa mieltä on 49 prosenttia, keskustan äänestäjistä 41 prosenttia ja SDP:n äänestäjistä 36 prosenttia.

Presidentin valtaa sisäpolitiikassa liian suurena pitävät useimmiten vasemmistoliittoa äänestävät. Heistä 17 prosenttia kritisoi valtaoikeuksien olevan liian laajoja.

Kyselyn perusteella yli puolet suomalaisista on puolestaan sitä mieltä, ettei presidentti Sauli Niinistö ylittänyt valtaoikeuksiaan järjestäessään keskusteluja kilpailukyky- eli kiky-sopimuksen toteutumiseksi vuonna 2015. Vain 14 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että hän ylitti valtaoikeutensa. 32 prosenttia ei osannut päättää kantaansa. 63 prosenttia on sitä mieltä, että Niinistö toimi oikein, kun hän keskusteli työmarkkinaosapuolten kanssa kikystä.

Kyselyyn vastasi viime ja tällä viikolla reilut 1 000 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen teki Kantar TNS ja sen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä.

