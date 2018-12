MT: Vihreiden tuore puheenjohtaja Pekka Haavisto ei sulje perussuomalaisia pois hallitusyhteistyöstä - Omien riveistä heti tiukkaa kritiikkiä

SATEENKAARIHALLITUSNEUVOTTELUT TÄHTÄÄVÄT SINISEEN TULEVAISUUTEEN

Tuleeko sinipinavikkeriäinen hallitusohjelma, se takaisi, ettei mikään oleellisesti muuttuisi ja kenenkään naama ei hallitusohjelman jälkeen punoittaisi, eikä tulisi liiaksi sinelmiäkään. Pääseekö nyt kaikki ääripäät ääneen, vai alkaako suomessakin liiviytyminen kaikkien "hyvien asioiden puolesta". Konsensuspolitiikalla on varmaankin paikkansa mutta riittääkö oikeistolla "oikeuksia" muuttaa suuntaansa, kun suuntaviivoja on laitettu uuteen uskoon monellakin politiikan kentällä. Toivotaan kuitenkin, ettei politiikan kovuus johda edellisen vaalin sloganiin, "köyhät hävis mutta onneksi me voitettiin".