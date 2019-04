Moottoripyörien myynti vilkastuu, pitkään jatkunut alamäki taittui viime vuonna – kasvua yli kymmenen prosenttia

Pitkään jatkunut alamäki myynnissä taittui viime vuonna.

Oululainen Toni Haimi osti tammikuun lopussa uuden matkapyörän ja tuli maanantaina hakemaan uutta kypärää Euro Motor Center -moottoripyöräliikkeestä. Hän on itse ajanut moottoripyörällä vuodesta 1991 ja on omistanut ainakin toistakymmentä moottoripyörää.

Pyörät ovat olleet välillä uusia ja välillä käytettyjä.

– Olen reissumotoristi. Välttämättä en hampurilaista lähde pyörällä hakemaan. Mutta matkustaminen moottoripyörällä on mukavaa, Haimi sanoo.

Uuteen pyörään hän hankki sellaiset varusteet, että hänen 7-vuotias poikansa pääsee suojaisasti kyytiin.

– Kesäkuun alussa lähdetään, Haimi sanoo.

Toni Haimi osti tammikuun lopussa kuvassa olevan kaltaisen uuden matkapyörän. Hän on aloittanut motoristin uran vuonna 1991 ja pyörää on pitänyt aina välillä vaihtaa. KUVA: Anni Männikkö

Uusien moottoripyörien myynti kasvoi viime vuonna edellisvuotiseen verrattuna ensimmäistä kertaa noin kymmeneen vuoteen, ja tälle vuodellekin kauppa toivoo lisäystä myyntiin.

Euro Motor Centerin toimitusjohtaja Heikki Viitala arvelee, että pienellä kasvu-uralla ollaan.

– Viime vuosi oli reilun kymmenen prosentin kasvua ja tämä alkuvuosi näyttää samansuuntaisia elkeitä, Viitala sanoo.

Hänen mukaansa oikeastaan kaikilla heidän edustamillaan merkeillä on tehty kauppaa alkuvuoden aikana.

Viitalan mielestä alan liikkeelle on tärkeää pitää valikoimassa usean valmistajan tuotteita. Se saa liikkeelle enemmän ostajia.

– Motormanin konkurssin jälkeen helmikuussa oltiin hetken aikaa ainoa moottoripyöräliike Oulussa. Kymmenen vuoden aikana Oulussa on varmaan ollut kuusi eri moottoripyöriä myyvää liikettä, jotka ovat sitten lopettaneet motskarikaupan, menneet nurin tai poistuneet markkinasta, Viitala sanoo.

Teknisen kaupan liiton asiamies Hannu Kyyhkynen sanoo, että moottoripyöräkaupan paraneminen johtuu yleisen taloudellisen tilanteen paranemisesta.

– Kuluttajilla on enemmän rahaa käytettävissä ja korot ovat kuitenkin alhaalla. Ihmisten ostovoima on lisääntynyt. Alkuvuosi on vielä matalien myyntimäärien aikaa. Varmaan kasvulukema on varmaan 10–20 prosentin välissä tänä vuonna, Kyyhkynen ennustaa.

Huippuvuosi oli vuonna 2007, silloin myytiin yli 11 000 moottoripyörää. Viime vuosina niitä on myyty noin 3 000.

Kyyhkysen mukaan taantuman aikana 2010–2015 moottoripyöriä myyvien yritysten määrä pieneni.

Hänen mukaansa muutos ei kuitenkaan ollut kauhean suurta, sillä alan liikkeet myyvät usein mahdollisesti myös mönkijöitä ja moottorikelkkoja tai pienkoneita.

– Se on tasannut kehitystä. Jossakin tuoteryhmässä on ollut aina kasvua, Kyyhkynen sanoo.

Moottoripyöräkanta on koko ajan hitusen kasvanut, vaikka uusien pyörien myynti on takunnut. Rekisterissä on noin 274 000 moottoripyörää ja vanhoilla pyörillä ajetaan edelleen.

Kyyhkysen mielestä ilmastokeskustelun aikana moottoriajoneuvojen verotusta pitäisi tasapuolistaa.

– Uusien moottoripyörien autovero tulee muuttaa hiilidioksidipäästöihin pohjautuvaksi ja saman tasoiseksi kuin vastaavan päästötason henkilöautoilla.

Tämä tarkoittaa autojen sekä moottoripyörien hankintaan kohdistuvan autoveron portaittaista poistamista ja siirtymistä uusien pyörien osalta päästöperustaiseen verotukseen.