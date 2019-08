Moottori- ja purjevene törmäsivät Saaristomerellä – Kaksi henkilöä on loukkaantunut vakavasti, kolarissa oli yhteensä kahdeksan henkilöä

Purje- ja moottorivene törmäsivät Airiston merialueella, vajaan 30 kilometrin päässä Turusta. Paikalla oli kaksi helikopteria ja useita viranomaisten veneitä.

Kaksi henkilöä on loukkaantunut vakavasti Saaristomerellä kahden veneen törmäyksessä.

Veneissä oli yhteensä kahdeksan henkilöä, kertoo meripelastusjohtaja Anssi Somppi.

– Kaksi on kriittisessä tilassa, ja kolme on lievemmin loukkaantuneita, joiden kunnon ensihoito tarkasti paikan päällä. Kolme henkilöä mukana olleista jäi tämän hetkisen tiedon mukaan vammoitta, Somppi sanoo.

Toista vakavasti loukkaantuneista henkilöistä kuljetetaan tällä hetkellä hoitoon, Somppi kertoi puoli neljän aikaan. Hätäpuhelu onnettomuuspaikalta tuli noin kello kahden aikaan. Apua soitti sekä läheisessä saaressa ollut silminnäkijä että toisessa onnettomuusveneessä ollut henkilö.

– Kaikki henkilöt on nyt kuljetettu pois veneistä, ja veneitä aletaan siirtää pois onnettomuuspaikalta.

Kyse on suuresta pelastusoperaatiosta, johon osallistui useita eri pelastusyksiköitä, Somppi kertoo.

– Paikalla on yksi meripelastushelikopteri ja lääkärihelikopteri, merivartiostolta paikalla on kaksi veneyksikköä, pelastuslaitokselta kolme ja lisäksi siellä on yksi poliisivene. Maissa odottaa kolme ambulanssia.

Lääkärihelikopterilla ei kuljetettu ketään uhreista, vaan sillä tuotiin paikalle korkean tason ensihoitoyksikkö.

Törmäys tapahtui Paraisten kaupunkiin kuuluvan Seilin saaren pohjoispuolella, Airiston merialueella. Törmäyspaikalle on vajaat 30 kilometriä matkaa Turusta.

Törmäyksessä oli mukana purje- ja moottoriveneet

Toinen törmäysveneistä on suurikokoinen, yli kymmenmetrinen moottorivene ja toinen on purjevene, joka on noin kolmanneksen isomman veneen koosta.

– Kokoeroa veneillä oli aika paljon. Pienempi eli purjevene on lisäksi malliltaan hyvin matala, Somppi sanoo.

Onnettomuuden syystä ei vielä ole tietoa. Veneilysää oli onnettomuuspaikalla Sompin mukaan hyvä. Varsinais-Suomen poliisi tutkii onnettomuutta ja haastattelee osallisia.

Törmäysveneiden rungoissa ei näy Merivartioston paikalta jakamassa kuvassa suurempia vaurioita. Sompin mukaan veneet eivät olleet missään vaiheessa uppoamisvaarassa.

Kumpi veneistä törmäsi kumpaan?

– En ota kantaa, mutta jotakin voi päätellä siitä, että toinen veneistä on moottorivene ja toinen taas purjevene, Somppi vastaa.

Törmäys sattui ison kauppamerenkulun väylän reunamilla. Kyse on Kempin mukaan hyvin avonaisesta väylästä.

– Se on vilkas väylä, jossa on paljon sekä laivaliikennettä että veneilijöitä.

Poliisi ja Merivartiosto tiedottavat onnettomuudesta lauantaina kuluessa.