Monet muuttolinnut odottavat syksyisempää säätä

Kesä on ollut helteinen, syksy on lämmin ja mikäli aurinkoisia, lämpimiä ilmoja on vielä lokakuussakin, niin syysmuutosta myöhästyvät muuttolinnut tarvitsevat ihmisten apua ruokinnassa ja kylmältä suojautumisessa talven aikana. Talvesta on tulossa mahdollisesti hyvin ankara kuuman kesän jälkeen. Pakkastalvesta selviytymisessä tutun lintujen talviruokinnan voi järjestää helposti kotipihalla ja lähimetsissä. Pakkasella talipalloja !