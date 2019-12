Monen kodin ongelma: Ilma ei vaihdu kunnolla, seurauksena voi olla monenlaisia terveyshaittoja – "Todella tyypillistä, että suodattimet vaihdetaan aivan liian harvoin"

Monetkaan eivä saa ulkoilmasta oireita ja ulkona mikrobit ja homeet saavat elää vapaasti.

Ulkoilma tullessaan sisään kohtaa ensimmäisenä tuloilmakoneen suodattimen, joka on todennäköisesti desinfioitu tai on muuten antimikrobinen ja tällaisessa ei mikrobit suostu elämään, ni ennenpitkää tähän lentää toksiinintuottajahomeen itiöitä ja se alkaa kasvamaan tässä tuloimakoneen suodattimessa kun siinä on sille tilaa. Ajan myötä se home Alkaa tuottamaan rasvaliukoisia myrkkypisaroita tappaakseen mikrobeja ja tehdäkseen tilaa omalle kasvulleen. Nämä myrkkypisarat liikkuvat vesihöyryn avulla (Salkinoja-Salonen, esim youtube)

Tuloilmakoneen suodattimena kannattaa siis ennemmin pitää vaikka vanhoja kalsareita jossa on paljon suojaavia mikrobeja. Myöskin siivouksessa ja pyykinpesussa kannattaa käyttää palasaippuaa ja muita täysin myrkyttömiä pesuaineita. Tiloissa joissa on paljon mikrobeja, on vähemmän oireita(sama lähde). Hajulukoista pitää huolehtia, että on vettä, viemäristä tuleva rikkivety on haitallista samoin muualta rakenteista diffusiivisesti kulkeutuvat rasvaliukoiset aineet. Omaa elimistöä kannattaa vahvistaa käyttämällä kelatoivaa ruokaa ja välttämällä säilöntäaineita