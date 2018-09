Mökit houkuttelevat jyrsijöitä syksyisin – piikki tuholaistorjunnoissa

Jyrsijöiden aiheuttamat tuhot mökeillä yleistyvät syys-marraskuussa, jolloin jyrsijät hakeutuvat rakennuksiin etsimään lämpöä.

– Kannattaa tarkastaa ovien tiivisteet, koettaa tilkitä kaikki mahdolliset pienet raot sekä suojata venttiilit ja ilmanottoaukot esimerkiksi metalliverkolla. Jyrsijöitä voi myös pyydystää erilaisilla loukuilla ennen mökiltä lähtemistä. Mökille ei kannata jättää mitään hajun perusteella houkuttelevia elintarvikkeita tai ainakin ne kannattaa säilyttää tiiviissä purkeissa, neuvoo korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen Ifistä.

Yleisimmin jyrsijät aiheuttavat vaurioita puurakenteille, sähköjohdoille ja eristeille.



– Mökillä tuhot voivat olla isompia, koska jyrsijöiden asettumista ei välttämättä huomata pitkään aikaan.

Vakuutusyhtiön tilastoissa näkyy syksyllä piikki myös tuholaistorjunnoissa: hiirien ja rottien torjunnat moninkertaistuvat kesän jälkeen.

Tyhjentämättömistä vesiputkista vahinkoja



Jäätymisen seurauksena rikkoutuneet vesiputket aiheuttavat joka talvi mökeissä vesivahinkoja. Vesivahinkoja sattuu erityisesti hyvin varustelluissa talviasuttavissa mökeissä, joita ei välttämättä valmistella erityisemmin talvea varten. Moni luulee, etteivät putket voi jäätyä, jos mökissä on peruslämpö päällä.



Vuotovahingot voi estää tyhjentämällä ja sulkemalla vesijohtoverkoston sekä vesipumpun.



Vaikka mökkiä käyttäisi talvella, pitää vedentulo katkaista aina, kun mökiltä poistutaan vähintään viikoksi.



– Putkien tyhjennys jää helposti viime tippaan tai liian myöhään, vähän kuten talvirenkaiden vaihtaminen. Kun on vielä lämmintä, moni ajattelee tulevansa useastikin mökille ja tyhjentävänsä putket vasta sitten, mutta todellisuus saattaakin syys-lokakuussa olla jotakin muuta, toteaa Virtanen.



Kannattaa huolehtia myös mökin tuuletuksesta talven aikana. Laita savupiipun päälle suojaus, joka päästää ilman kulkemaan hormin kautta.

Perämoottori, elektroniikka ja aseet kiinnostavat murtautujia



Mökkimurtoja tehdään Ifin vahinkotilastojen mukaan eniten syksyisin, jolloin kesäasuttavia mökkejä ei ole tyypillisesti vielä tyhjennetty talvea varten. Ennen lumen tuloa mökin pihaan on myös helppo päästä autolla.



Syksyllä kannattaa varmistaa ja tarvittaessa uusia mökin lukitus. Mökeissä on edelleen usein vakituista asuntoa heikompi suojaus varkaiden varalta.



– Kaikissa rakennuksissa pitäisi olla nykyaikaiset takalukkiutuvat käyttölukot ja päärakennuksen ovessa mielellään myös turvalukko. Lisäturvaa voi hankkia murtohälyttimillä ja valvontakameralla. Arvoesineet, elektroniikka, alkoholi ja aseet kannattaa viedä talveksi pois. Perämoottori on myös yleinen varkauden kohde, muistuttaa Virtanen.



Jos mökillä ei aio käydä säännöllisesti talven aikana, mökin silmälläpidosta kannattaa sopia mökkinaapureiden tai paikallisten asukkaiden kanssa.