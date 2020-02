Miten peruskoulun varassa oleville löytyisi töitä? SAK antaisi työttömille enemmän rahaa kouluttautumista varten

Justiinsa juu. Eli kouluja käyneiltä vietäisiin mahdollisesta ansiosidonnaisesta sama summa pois, jolla näitä kotisohvilla makaajia palkittaisiin. Semmoisenaan tuo on aivan järjetön ehdotus ja aiheuttaa toteutuessaan sen, että työtä tekevä keskiluokkainen palkansaaja lähtee melko äkkiä litomaan liitosta. Kyllähän sitä itselle maksetaan sinne liittoon mahdollista työttömyystilannetta varten eikä kellekään muulle. Muutenkin kurssikeskuksiin ja lienee ammattikouluihin pääsee melkoisen helposti ilman pääsykoetta, joten opiskelumahdollisuuksia on kyllä tarjolla, jos vain on halua opiskella.