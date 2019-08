Mitä ihmettä? Ahvenanmaalla valkoinen kenguru pomppi pitkin tietä – "Jos jollain on kenguru hukassa, voi ilmoittaa poliisille"

Ahvenanmaan poliisi kertoo Facebookissa merkillisestä tapauksesta: aamulla henkilö oli soittanut poliisille ja kertonut havainneensa kengurun pomppivan pitkin tietä.

Eikä kenguru ollut mikä tahansa otus, vaan vieläpä valkoinen kenguru.

Kengurusta on videokuvaa, joten havainto on taivaan tosi. Poliisi on jakanut FB-sivullaan videon eläimestä.

Virkavalta kirjoittaa sivullaan, että jos jollain on kenguru hukassa tai tietää kenen kengurusta on kyse, voi ilmoittaa asiasta poliisille.

Asiasta uutisoivan Hufvudstadsbladetin (HBL) mukaan poliisi oli rientänyt havaintopaikalle ja nähnyt eläimen.

HBL:n mukaan eläin kuuluu ahvenanmaalaiselle henkilölle, jolla on parisenkymmentä eri lajia.

Omistaja Therese Söderberg kertoi Ålands radiolle, että kengurun nimi on Willy Wonka.

– Se on hypännyt aitauksen yli ja juossut noin 20 kilometriä Långträskiin Hammarlandissa. Se on ilmeisesti säikähtänyt öistä ukkosta, Söderberg kertoo.

Kenguru on saatu nyt kiinni.

Alla poliisin Facebookissa jakama video.