Mistä junaliikenteen ongelmat viime kädessä johtuvat? VR:n ja Liikenneviraston johtajat vastaavat

Joko taas! Intercity Helsinkiin lähtee 25 minuuttia myöhässä. Pendolino pysähtyy keskelle korpea. Junaliikenne pääkaupunkiseudulla on pysähtynyt kokonaan.

Tällä viikolla matkustajat ovat tuskailleet tämän kaltaisten ongelmien kanssa taajaan. Junien kulussa oli etelässä suuria ongelmia sekä tiistaina että torstaina. Sieltä ne heijastuivat myöhästymisinä koko maahan.

Mistä ongelmat viime kädessä johtuivat?

Someraivo kohdistuu VR:ään

Kyse ei ollut VR:n ongelmista. Tätä korostaa konsernin viestintäjohtaja Tatu Tuominen.

– Molemmat tämänviikkoiset tapaukset johtuivat ratainfran (rautateiden perusrakenteiden) häiriöistä. VR ei infraa omista eikä hoida. Infrasta vastaa Liikennevirasto, jonka raiteilla VR vain liikennöi.

Asiakkaiden kiukku taitaa kuitenkin kohdistua VR:ään?

– Näinhän se on. Asiakkaat istuvat meidän junissamme. Heidän kannaltaan tällaiset tapaukset ovat hyvin harmillisia.

– Koetamme viestittää asioista mahdollisimman paljon, mutta siinäkin suhteessa olemme toisen käden tiedon varassa. Jos Liikennevirastosta ei tule tietoa, ei meilläkään ole sitä jakaa. Esimerkiksi eilen meni aikaa ennen kuin selvisi, missä vika piilee.

Esimerkiksi konduktöörit joutuvat siis sijaiskärsijöiksi?

– Näinhän se on. Varsinkin somessa VR on aika kovilla, ja se on ihan ymmärrettävää. Koetamme itsekin olla siellä aktiivisia tiedottajia.

Korjausvelka 2,5 miljardia euroa

Viimeaikaiset ongelmat ovat olleet sattumaa ja huonoa tuuria. Tätä painottaa Liikenneviraston viestinnästä vastaava johtaja Anna Jokela.

– Siinä oli kaksi onnetonta vikatilannetta peräkkäin. Eilinen johtui sähköverkosta tulleesta virtapiikistä.

Onko laitteistoissa, rataverkossa ja muussa infrastruktuurissa kenties suuriakin korjaustarpeita, kun tilanteita tuntuu tulevan eteen sangen usein?

– Kyllä on. Korjausvelkaa on laskettu olevan kaikkiaan 2,5 miljardin euron edestä. Alkuvuodesta parlamentaarinen työryhmä ehdotti rahoitusta, joka tulisi kyllä tarpeeseen.

– Toisaalta osa laitteista on moderneja, eikä iäkäskään laitteisto välttämättä huono ole. Se nyt vain on niin, että välillä tekniset laitteet vikaantuvat.