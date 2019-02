Missä on Antti Rinne? Keksiikö kokoomus itse mainoksensa? Näistä syistä kannattaa kiinnostua kuumenevasta vaalikampanjasta

Keväästä on tulossa kaikkien aikojen poliittista draamaa. Palaako Antti Rinne energisenä tentteihin? Johtaako vihreitä Pekka Haavisto? Onko kokoomus luopunut mainostoimiston palveluista? Nostaako vai sortaako sote-huipennus keskustaa? Lännen Median päätoimittaja Matti Posio avaa keskustelun vaalien jännitysmomenteista.

Ei epäilystäkään: alkamassa on kaikkien aikojen politiikkakevät. Viimeistään nyt kannattaa päivittää tietonsa vaalien parhaista jännitysmomenteista.

Eduskuntavaaleihin mennään muodostelmassa, jossa kahta puoluetta johtaa erikoisjärjestely.

Todennäköisin tuleva pääministeri Antti Rinne (sd.) on ollut viikkoja poissa julkisuudesta, mikä ei ole juuri vaikuttanut suosituimman puolueen gallupkannatukseen. Kumma kyllä Rinteen poissaolo ei ole sen enempää alentanut kuin piristänyt sosiaalidemokraattien käyrää.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin on antanut sdp:n imagoon nuorempaa ja naispainotteista tamperelaissävyä eli Rinteen vastavärejä, mikä ei ole huono asia. Viisas konsultti olisi voinut suositella tällaista.

Sairauslomalaiselle ei ole tapana soitella, eikä sieltä ole pakko vastata. Ehkä Rinne on toipunut hyvin ja harjoittelee tulevia pääministeriteesejään sekä maaliskuisten ratkaisutenttien puheenvuoroja. Voi olla, että Rinne palaa energisenä parrasvaloihin ja sairausloma osoittautuu sdp:lle eduksi.

Jaksaako sote kiinnostaa?

Vihreät ex-puoluejohtaja Touko Aallon sairausloma syöksi ensin hämminkiin ja sitten totuttuun gallupnousuun, joka ei välttämättä kanna uurnille saakka. Puolue kasvaa väliaikaisen johtajan käsissä. Pidetty Pekka Haavisto ei ole varma puheenjohtaja vaalien jälkeen. Vihreiden avoimuus väistyi poliittisen pelitilan tieltä.

Sitten on pääministeri Juha Sipilä ja keskusta, joka tuoreessa HS-Gallupissa putosi 14,7 prosentin pohjalukemiin. Sipilä kytki tulos tai ulos -puheillaan hallituksensa onnistumisen talouden kuntoon laittamiseen ja soten läpi viemiseen. Pitkä sote-valmistelu saa finaalinsa aivan vaalikauden loppusuoralla.

Keskustalaisittain pulmana on, että sotemallin hyväksyminenkään tuskin nostattaisi kansalaisissa syvää innostusta ja kiitollisuutta. Ensin pitää tarjolla olevan terveydenhoidon parantua.

Kuka pelkää perussuomalaista?

Perussuomalaiset saa aina helppoja lisäpisteitä, kun esiin nostetaan maahanmuuttajiin tai turvapaikkapolitiikkaan liittyvä ongelma. Voi olla, että Jussi Halla-aho ei olekaan kehäraakki.

Perussuomalaisten seuraa ei kuitenkaan hallitukseen haluta. Puolue tuskin on muuttunut ratkaisevasti siitä, kun Sipilä ja kokoomuksen Petteri Orpo sulkivat sen ulos johdon vaihduttua. Sdp:ssä yhteistyö Halla-ahon kanssa tekisi taatusti liian kipeää. Vihreiden Haavisto sentään tunnetaan sillanrakentajana, joka kerran teki kohuvierailun Teuvo Hakkaraisen sahalle.

Hallituksesta sini-puna-vihreä?

Hauskimpia vaalikatsomon puheenaiheita on hallituspohjan arvuuttelu. Jos nyt pitäisi lyödä vetoa, sdp ja kokoomus ovat haudanneet sotakirveensä. Sosiaalisesti markkinataloushenkistä, avoimen kansainvälistä ja sopivasti liberaalia ilmastotietoista politiikkaa uhkuvaan koalitioon voi sopia vihreät, kun sitäkään ei enää johda edellisen hallitusjakson tapaan Ville Niinistö.

Ruotsalainen kansanpuolue on ollut outo lintu oppositiossa, joten se voi täydentää spekulaation.

Tämä teoria edellyttää, että sdp ei kaipaa vasemmistoliittoa hallitukseen, eikä vasemmistoliitto varmaan mieluusti menisi.

Muuttuuko Suomi juhannukseksi?

Sitten on enää käytävä vaalit ja hallitusneuvottelut. Eniten tulevaan suuntaan vaikutat sinä, vaaleista kiinnostuva äänestäjä.

Jännitys ei lopu ennakkoäänestykseen tai keväiseen kävelyyn vaalipaikalle. Eduskuntavaalien sunnuntaina 14. huhtikuuta ratkettua edessä on vaivihkaisten hallitustunnustelujen pääsiäinen. Heti perään alkaa eurovaalien loppukiri, joka huipentuu tulosiltaan 26. toukokuuta.

Juhannukseen mennessä elämme toisenlaisessa Suomessa. Meillä on uudet edustajat Arkadianmäellä, Brysselissä ja Strasbourgissa.

Kuuluvatko autot meille vai teille?

Jos puolueet tai vaalitulos eivät herätä kiinnostusta, vaaleja voi arvioida myös viestinnän näkökulmasta. Onko mieleesi jäänyt yhtään vaalimainosta?

Kokoomus on hylännyt hienot mainostoimistot ja keksii ilmeisesti sloganeita itse. Ihan yhtä hyviähän niistä tulee, kuten tämä "Autot kuuluvat teille". Viherfundamentalistien närkästyessä huomio on taattu, mutta viesti on niin moniselitteinen, ettei pisteitä ropise.

On se joka tapauksessa kokoomuslaisittain parempi lause muistaa kuin Ylen uutisista mieleen iskostunut "kokoomus vastustaa ainoana puolueena sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin". Kukahan seuraavaksi uhkaa astua viestintämiinaan?