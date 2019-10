"Minulle on ehdotettu monta kertaa seksiä vaihtokaupaksi yöpaikasta" – Koditon on entistä useammin nainen, mikä tuo uhan väkivallasta ja hyväksikäytöstä

Se on aika erikoinen asia, että yli 5 000 tuhatta suomalaista on ilman asuntoa ja siihen ei millään löydy rahaa, vaikka asiaa on vatvottu vuosikausia. Sitten kuitenkin suomeen saapuville turvapaikan hakijoille taiotaan jostain kummasta yhtäkkiä yli 30 000 tuhatta asuntoa käden käänteessä, puhumattakaan muista kuluista, joita näihin kultapoikiin uppoaa. Sanomattakin on selvää, että tässä ulkomaalaisten paapomisessa oman kansan kustannuksella ei ole mitään järkeä ja siihen on saatava stoppi, viimeistään seuraavan hallituksen toimesta. Nyky hallitus näyttää jatkavan tätä oman kansan alistamista maahantulijoiden kustannuksella.