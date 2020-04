Ministerit tarkentavat Metsähallituksen linjaa - Ei avohakkuukieltoa, jatkuvan kasvatuksen pinta-alaa kasvatetaan

Metsäkuvioilla hiilivarastoluokitus

Metsätalouden suunnittelu valtion metsissä perustuu metsäkuvioiden pohjalta tehtäviin päätöksiin. Kyse on pinta-alaltaan keskimäärin alle hehtaarin kokoisista alueista, joissa kasvupaikka ja puusto on yhtenäinen.

Yhdeksi suunnittelun tasoksi valtion metsissä on otettu niiden ilmastovaikutus, mikä tarkoittaa, että niiden hiilivarasto- ja hiilensidontakyky arvioidaan toimenpidepäätöstä tehtäessä.

Kasvava metsä sitoo kasvaessaan hiilidioksidia ja poistaa sitä ilmakehästä. Se on hiilinielu. Puustossa on myös hiiltä varastoituna, siksi metsä on myös hiilivarasto.

Metsähallitus on tehnyt noin 10 miljoonalle metsäkuviolle luokituksen, jossa ne on luokiteltu seitsenportaisessa luokituksessa hiilivarastoksi tai hiilinieluksi: useimmat ovat sekä että.

Metsätalouden metsäalueista ylivoimainen pääosa (34 prosenttia) kuuluu kehitettävä hiilinielu -luokkaan. Kyse on esimerkiksi alle ohjetiheyden olevista metsiköistä, joiden maaperässä on kasvupotentiaalia. Ne joko uudistetaan tai ojitusalueilla ojaverkosto kunnostetaan.

Pinta-alasta pienin osa (5 prosenttia) kuuluu merkittäviin hiilivarastoihin. Kyse on yleensä maisema- tai virkistysmetsistä, jotka ovat yli 70-vuotiaita. Niiden kyky sitoa hiiltä on alentunut, mutta niiden käsittelyssä noudatetaan jatkuvan kasvatuksen tyyppisiä menetelmiä. Metsän kuva jää peitteelliseksi.