Ministeriö haluaa joka toiselle nuorelle aikuiselle korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä

Helppoa, poistakaa pääsykokeet ja valinnat - vain soveltuvuus on syytä testata, muuten kaikki sisään.

Elinkeinoelämän ongelma on itsenäiseen soveltamiseen kykenevien tuloksen tekijöiden puute. Yritykset tarvitsevat todella pienen määrän teoreetikkoja.

Huutavin puute on laaja-alaisista johtajista kasvattamaan ja hallinnoimaan suurempia yhtiöitä. Nyt parhaat yritykset ja omistukset 'myydän' ulkomaille omistukseen josta tulee myös henkilöstö organisaation johtoon. Suomalaisten osuudeksi jää korkeintaan suoritustaso / alihankintatyö jos sekään.