Ministeri Saarikolta esitys Kelalle: Toimeentulotukea saaville perheille korvattaisiin täi- ja kihomatolääkkeet ilman reseptiä

Nyt se vähäkin järki on loppu. Onko tämä jonkinlainen vihjaus millaisissa kodeissa nämä täit ja saivareet munii parempiosaisten mielestä. Köyhäkin koti voi olla siisti, ja lapset hoidetaan paremmin kuin tälläkin esityksellä halutaan yleistää. Vaikuttaa siltä kuin valtio haluaisi kaikilla konsteilla välttää toimeentulotuen maksamista, vaikkapa ilmaisilla lääkkeillä, ja vieläpä ennaltaehkäisevästi. Se mahdollisuus että täit ja saivareet munisivat siellä kouluissa ja päiväkodeissa on Saarikonkin mielestä vissiin mahdottomuus. Kaikki ovat käytännössä nähneet mitä esimerkiksi siivoukselle on tapahtunut päättäjien toimien seurauksena, sen tasohan on laskenut ulkoistuksien ja kilpailutuksien johdosta paikoin ala-arvoiselle tasolle. Niin että kumpikohan olisi tehokkaampi konsti enneltaehkäistä ongelmaa, ilmaiset lääkkeet, vai parempi siivous, minkä tason lasku näkyy tällaisenakin ongelmana.