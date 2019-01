Ministeri Saarikko vaatii vastauksia vanhusten hoitoon – "Vastaukseksi ei riitä se, että toimitusjohtaja irtisanoutuu"

Koko oppositio on näillä näkymin lähdössä mukaan Sdp:n välikysymykseen vanhusten hoivasta. Esperi Care Oy:n toimitusjohtaja irtisanoutui tiistaina tehtävästään.

Hoiva-alan yritys Esperi Caren toiminnassa havaitut puutteet tyrmistyttävät eduskunnassa niin hallitus- kuin oppositiopuolueita.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoo tenttaavansa perjantaina niin kuntien, yritysten kuin henkilöstöjärjestöjen edustajia siitä, mitä ne voivat vanhusten hoidon parantamiseksi tehdä.

– Tilanne edellyttää yrityksiltä konkreettisia sitoumuksia, mihin muutokseen he voivat sitoutua. Sitä on oikeutta odottaa. Miksi on tarvittu Esperi Caren osalta valvontaviranomaisen terävin työkalu (yksikön sulkeminen)? Vastaukseksi ei riitä se, että toimitusjohtaja irtisanoutuu vaan toiminnassa on tapahduttava muutos, Saarikko sanoo.

Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni irtisanoutui tiistaina tehtävästään.

– Pääpaino on työssäni ollut kasvussa ja kannattavuudessa, ja henkilöstöasiat ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Tästä kärsii nyt koko yritys ja kaikki sen työntekijät. Olen erittäin pahoillani siitä, ja kannan vastuuni tästä virheestäni, Aarnio-Isohanni toteaa tiedotteessa.

Koko oppositio on puolestaan Sdp:n johdolla tekemässä välikysymystä vanhusten hoidosta.

– Lähdemme keskustelemaan vanhusten hoidon tilanteesta Suomessa. Nyt näyttää siltä, että kaikki oppositiopuolueet ovat lähdössä liikkeelle. Katsomme keskiviikkona ryhmien kesken tilannetta. Nämä tapaukset ovat järkyttäneet suomalaisia syystä, Sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin kertoo.

Myös sote-uudistus kytkeytyy osittain näillä näkymin välikysymykseen.

– Sosiaali- ja terveyspalveluita pyritään entistä enemmän tuomaan markkinoille. Kun tähän liittyy voiton tavoittelua, on riski siitä, että tällaiset valitettavat tapaukset voivat lisääntyä, Marin sanoo.

Hallituksen on vastattava välikysymykseen täysistunnossa 15 päivän kuluessa. Saatuaan vastauksen välikysymykseen eduskunta käy asiasta keskustelun, jonka päätteeksi äänestetään hallituksen luottamuksesta.

Hallituksen riveistä korostetaan sitä, että sote-uudistus parantaisi valvontaa.

– Hoivaan on kiinnitettävä huomiota niin ikäihmisten osalta kuin muidenkin. Se on hyvinvointivaltion tärkein tehtävä. Yksittäiset tällaiset tapaukset on pystyttävä kitkemään. On kuitenkin turhaa vetää suurta loikkaa tästä sote-uudistukseen. Sote-uudistuksessa nimenomaan on keinoja tehostaa valvontaa ja parantaa asiakkaan oikeusturvaa, kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) sanoo.

Vanhusten hoitoon kytkeytyy myös vahvasti oikeiston ja vasemmiston kiista siitä, voidaanko hoivapalveluita ulkoistaa.

Kokoomuksen Lepomäki korostaa yksityisten pärjäävän vertailussa.

– THL:n kyselytutkimusten mukaan yksityiset toimijat vaikuttavat tilastollisesti pärjäävän hoivapalveluissa paremmin kuin julkiset ja tämä unohtuu nyt keskustelussa. THL:n tilastoissa yksityiset toimijat pärjäävät julkisia paremmin hoitajamitoituksessa, asiakkaiden arvioissa sekä aterioiden määrässä, Lepomäki kertoo.

Vasemmiston puolella penätään julkiselle puolelle enemmän resursseja, koska palveluiden ulkoistamista pidetään riskinä.

– Nyt epäkohdat ovat olleet pitkään todellisuutta Suomessa. Olemme pitkään kannattaneet riittäviä resursseja ja kuntien omaa tuotantoa. Sote-uudistus toisi lisää valvottavia kohteita ja valvonta perustuisi yritysten omavalvontaan. Kyllä tästä olisi tullut välikysymys vaalien läheisyydestä riippumatta. Epäkohdat ovat niin räikeitä ja ne ovat järkyttäneet kansalaisia, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toteaa.

Ministeri Saarikko nostaa yhdeksi ongelmaksi sen, että sote-uudistus on ollut pitkään jumissa.

– Mitä pidempään epävarmuus ja odottelu jatkuvat, sitä varmempaa on se, ettei palveluiden käyttäjien oma ääni kuulu vaan edelleen riidellään rakenteista. Jo nyt puolet palveluista on yksityisten tuottamia. Tämä uudistus pitäisi nyt saada tehtyä, koska se maakuntapohjaisena parantaa valvontaa. Ja valinnanvapaus tuo mukanaan sen, ettei huonoa laatua tarvitse sietää, Saarikko toteaa.