Ministeri Niinistön "perustuslakitaleban"-blogista tehtiin tutkintapyyntö, mutta poliisi ei käynnistä tutkintaa – Poliisi: Päätös eduskunnan käsissä

Helsingin poliisi ei käynnistä esitutkintaa puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) blogikirjoituksesta. Tämä käy ilmi Lännen Median saamasta poliisin kirjallisesta päätöksestä.

Poliisi katsoo päätöksessä, että Niinistön blogikirjoitus kuuluu ministerin virkatehtävien piiriin, jolloin mahdollisen esitutkinnan arviointi kuuluu eduskunnalle.

Tutkintapyynnön jätti perustuslakiasiantuntija, professori Martin Scheinin. Scheinin pyysi poliisia selvittämään, onko puolustusministeri Niinistö mahdollisesti syyllistynyt kunnianloukkaukseen helmikuun 19:ntenä julkaisemansa blogikirjoituksen vuoksi.

Puolustusministeri Niinistö muun muassa viittasi tiedustelulainsäädännön eduskuntakäsittelyä koskevassa blogikirjoituksessaan tiedustelulakeja kritisoineita asiantuntijoita "perustuslakitalebaneiksi". Hän mainitsee myöhemmin kirjoituksessaan Martin Scheininin nimeltä.

– Perustuslakitalebanit verhoavat omat ideologiset tavoitteensa asiantuntijuuden valekaapuun ja pyrkivät sosiaalisen median välityksellä painostamaan kansanvaltaisesti valittua eduskuntaa, Niinistö kirjoitti.

Blogissaan Niinistö nosti myös esiin Scheininin poliittisen taustan vasemmistolaisissa järjestöissä.

Poliisi: Ministerin virka-asia

Tutkintapäätöksen mukaan poliisi jättää asian tutkimatta toimivallan puutteen vuoksi.

Tutkimatta jättäminen johtuu päätöksen mukaan siitä, että puolustusministeri Niinistö on valtioneuvoston jäsen.

Kyseinen blogikirjoitus kuuluu poliisin mukaan ministerivastuun piiriin, ja ministerin virkavastuuasioissa mahdollinen tutkintapäätösvastuu on eduskunnalla.

– Tässä tapauksessa on kyse julkisesta blogikirjoituksesta, jossa Jussi Niinistö on puolustanut oman ministeriönsä hallinnonalalla vireillä olevaa lakihanketta (tiedustelulait). Niinistön argumenttien kohde (Martin Scheinin) ja Niinistön käyttämä tyyli (pejoratiiviset sanavalinnat) ovat ulkopuolisen lukijan näkökulmasta jokseenkin odottamattomia. Sen arvioiminen, missä määrin tämä on ministerin arvolle sopivaa, kuuluu Suomen perustuslain mukaan eduskunnalle, päätöksessä todetaan.

– Oman ministeriön hallinnonalaan kuuluvan lakihankkeen julkinen puolustaminen ja julkinen ajaminen kuuluvat nähdäkseni ministerin normaaleihin virkatehtäviin, tutkintapäätöksen laatinut rikoskomisario jatkaa päätöksessä.

Perustuslakivaliokunta keskiössä

Tutkintapäätöksessä sanotaan, että ministerivastuuta koskevassa rikosepäilyssä on keskeisessä asemassa eduskunnan perustuslakivaliokunta.

Perustuslakivaliokunnassa ministerin virkavastuuta koskeva tutkinta voisi taas käynnistyä valiokunnan omalla päätöksellä, oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin ilmoituksella, kymmenen kansanedustajan muistutuksella tai toisen valiokunnan tutkintapyynnöllä.

Perustuslakivaliokunta voi puolestaan kääntyä valtakunnansyyttäjänviraston tai poliisin puoleen esitutkinnan suorittamisessa.

– Oikeusohjeissa on toistuvasti esitetty näkemys siitä, ettei poliisilla tai valtakunnansyyttäjällä ole oikeutta itsenäisesi päättää esitutkinnan aloittamisesta ministerivastuuasioissa, päätöksessä todetaan.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on kertonut, että myös oikeuskansleri tutkii ministeri Niinistön blogikirjoitusta.

Kritiikki palautti paketin valiokunnille

Scheininin ja Turun yliopiston oikeustieteen professorin Juha Lavapuron esittämä kritiikki aiheutti aiemmin helmikuussa muutoksia tiedustelulakien eduskuntakäsittelyyn.

Scheinin ja Lavapuro kritisoivat Twitterissä tiedustelulainsäädäntöä koskevaa lainvalmistelua niin, että eduskunnan puhemiesneuvosto päätti vetää tiedustelulainsäädännön käsittelyn eduskunnassa kokonaan pois täysistuntokäsittelystä.

Puhemies Paula Risikko (kok.) kertoi, että hän alkoi professorien kritiikin vuoksi sitä, oliko tiedustelulainsäädännössä vielä perustuslaillisia ongelmia. Lait palautettiin takaisin valiokuntien käsittelyyn.

Puolustusministeri Niinistön blogikirjoitus oli reaktio lakikäsittelyn muutokseen.