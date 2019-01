Ministeri Mykkänen lupasi: Vaarallisten henkilöiden säilöönottoperusteita tarkennetaan Oulun tapausten takia

Perussuomalaisten Tavio: "Se, joka päästää ketun kanatarhaan, on yhtä syyllinen kuin se kettu".

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) lupasi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että vaarallisten henkilöiden säilöönotto- ja kiinniottamisperusteiden tarkentaminen on pöydällä, kun hallitus harkitsee lisätoimia Oulun seksuaalirikosten takia. Niistä epäillään ulkomaalaisia.

– Kyllä tulee tarkennuksia. Käännämme edelleen kiviä, miten voimme hallita tilannetta entistä paremmin, vaikka perustuslain myötä on hyvin karikkoinen ympäristö, mitä voidaan tehdä. Tässä täytyy olla oikeudenmukainen, Mykkänen korosti.

Perussuomalaisten Leena Meri tivasi hallitukselta, aikooko se viimeinkin ottaa säilöön vähintään laittomasti maassa olevat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi.

Mykkänen viittasi satojen miljoonien eurojen kustannuksiin, jos kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet otettaisiin säilöön.

– Jos tällä rahalla voisin estää seksuaalirikoksia, tekisin sitä huomattavasti tehokkaammin, kuin ottamalla säilöön henkilöitä, joista 90 prosenttia ei ole vaaraksi suomalaisille tytöille, lapsille ja aikuisille.

Mykkänen vakuutti, että toimia, joilla ilman oleskelulupaa olevista rikoksiin syyllistyneistä yritetään päästä eroon, viedään eteenpäin.

– Samalla olisi väärin leimata tuhannet ulkomaalaiset ihonvärin perusteella, hän huomautti.

Järkyttäviä tilastoja

Leena Meri viittasi tuoreeseen kyselyyn, jonka mukaan 91 prosenttia kansasta haluaa karkottaa ulkomaalaiset seksuaalirikolliset. Turvapaikan hakijoiden takia 68 prosenttia pitää Suomea nykyään turvattomampana kuin ennen.

– Nämä tilastot, jotka ovat järkyttäviä, korjataan vain tiukentamalla maahanmuuttopolitiikkaa, Meri korosti.

Meri kertoi myös lähettäneensä jälleen kutsun oppositiolle välikysymyksen tekemisestä sisäisestä turvallisuudesta. Viimeksi vastaavaan ei lähtenyt muita puolueita mukaan, joten sitä ei voitu jättää.

Mykkäsen mukaan hallitus, joka perussuomalaisten ollessa vielä mukana laati turvapaikkapoliittisen ohjelman, sai vuodessa voimaan seitsemän lakimuutosta, joilla turvapaikkajärjestelmää tiukennettiin ja hallitsematon maahanmuutto Suomeen tyrehtyi.

– Tämän jälkeen on tehty toinen mokoma lakeja, muun muassa vuoden alussa voimaan tullut laki, jolla nimenomaan törkeisiin rikoksiin syyllistyneitä voidaan karkottaa.

Vastaanottomaat haasteena

Sinisten Simon Elo muistutti, ettei törkeisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottaminen tiettyihin maihin usein kuitenkaan onnistu.

– Esimeriksi monia Oulun rikoksista epäiltyjä, jos heidät tuomitaan, ei näistä syistä pystytä karkottamaan.

Mykkäsen mukaan lapsen törkeiden hyväksikäyttörikosten takia voidaan oleskelulupa purkaa ja tekijä nopeutetussa menettelyssä karkottaa ilman hallintotuomioistuimen lainvoimaisuuspäätöksen odottelua.

– Useammin haaste on se, että vastaanottavat maat eivät tästä ole samaa mieltä. Tämä on myös asia, jota yhdessä edistämme. Kyllä mailla on velvollisuus ottaa omat kansalaisensa takaisin, jos heillä ei ole laillista oikeutta oleskella siellä, missä he ovat.

Hanaa voi säädellä

Perussuomalaisten Ville Tavio oli tyytyväinen, että puheeksi nousi maahanmuutto. Hän viittasi sanontaan, jonka mukaan "se, joka päästää ketun kanatarhaan, on yhtä syyllinen kuin se kettu".

– Ettekö tunnista, että turvapaikkapolitiikka ei ole mikään luonnonvoima? Se on kuin vesihana, jota voimme säädellä lainsäädännöllä.

Orpo vastasi, että vuodesta 2015 lähtien alettiin tehdä kymmeniä toimenpiteitä, jolla akuuttiin maahanmuuttokriisiin puututtiin.

– Olemme asiantuntijoiden mukaan tehneet sen, mikä Suomen perustuslain ja (kansainvälisten) sopimusten mukaan mahdollista. Mutta vakavan seksuaalirikosongelman edessä ei pidä lietsoa vihaa, vaan on pidettävä maltti. Me pystymme ratkomaan nämä ongelmat, Orpo vakuutti.