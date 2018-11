Ministeri Mattila kommentoi viimein HS:lle: Ministeriön ongelmien syitä pohdittava, väläyttää myös lainsäädäntöjohtajan tarvetta

HS uutisoi torstaina sosiaali- ja terveysministeriön vakavista ongelmista, jotka ovat näkyneet muun muassa uupumuksena ja lainvalmistelun tason kärsimisenä. Lehti perustaa uutisensa 13 virkamiehen haastatteluun.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) ei aluksi antanut haastattelua aiheesta, mutta kommentoi myöhemmin torstaina asiaa HS:lle.



– Huoli on tietysti aina kuultava ja vähän huolestuttaa se, että kun asia on näin julkinen, että kellään ei tule siitä lisää mielipahaa. Työhyvinvointi on jokapäiväinen asia ja voimavara ministeriössä, joka valmistelee ihmisen inhimillistä puolta koskevaa lainsäädäntöä, Mattila sanoo.

Kaleva tavoitteli ministeri Mattilaa torstaina useita kertoja aamupäivästä alkaen, mutta ei saanut häneltä haastattelua.

HS:n tietojen mukaan iso joukko virkamiehiä on jättänyt ministeriön ja peräti 38 prosenttia nykyisistä aikoo vaihtaa työpaikkaa.

Mattilan mukaan nyt on pohdittava, mistä ongelmat johtuvat. Yksi pohdittavista asioista on se, pitäisikö ministeriössä olla valmistelutyötä koordinoiva lainsäädäntöjohtaja.

