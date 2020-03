Ministeri Leppä vakuuttaa: "Ruoka ei lopu kesken" – kausityöntekijöille huutava tarve, katso tallenne hallituksen tilannekatsauksesta

Hallitus järjesti koronatilannekatsauksen perjantaina kello 10. Tällä kertaa tilannekatsauksessa käytiin läpi huoltovarmuusasioita, eli muun muassa ruokajärjestelmän ja liikenteen toimivuutta sekä varmuusvarastojen tilannetta.

Tilaisuudessa olivat paikalla työministeri Tuula Haatainen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Ministeri Leppä painotti perjantaina myös Twitterissä julkaisemissaan viesteissä, että suomalainen ruokajärjestelmä toimii kaikissa oloissa.

– Valtaosa kuluttamastamme ruoasta tuotetaan Suomessa. Siksi voimme luottaa siihen, että ruoka ei lopu kesken. Kiitos siitä kuuluu ruuantuotannon ammattilaisille ja koko elintarvikealan työntekijöille, Leppä vakuuttaa.

Lepän mukaan korona aiheuttaa väistämättä vaikeuksia myös elintarvikealalla. Hallitus on varautunut tilojen maksuvaikeuksiin.



– Erityisen kiireellinen ongelma on kausityövoiman tarve. Ilman ulkopuolista työvoimaa vaarana, että kevään työt jäävät tekemättä ja sato tuottamatta. Tätä emme halua.



Leppä on jo aiemmin kannustanut lomautettuja suomalaisia töihin esimerkiksi puutarhoille. Hallituksessa pyritään myös siihen, että huoltovarmuuden kannalta kriittiset työntekijät pääsevät maahan.



– Sen rinnalla etsimme keinoja työllistää jo maassa olevia kausityöläisiä. Teemme kaikkemme, että alkutuotanto voi jatkua häiriöttä.