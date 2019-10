Pakottamalla ei synny innovaatioita, vaan teollisuus siirtyy sinne missä on halvimmat tuontantokulut. Siksi Suomessa on jo vuosia suljettu tehtaita kymmenittäin. Mm Oulusta lähti karkkitehdas. Myös päästövähennykisssä Suomi on ollut jo maailman kärkeä ja seinä tulee vastaan siinäkin, kun kulut nousevat pilviin. Mutta unohdetaan realismi ja eletään agendan ja palavan ideologian voimin. Tulee vain käymään heikosti, kun teollisuus häviää kiihtyvää vauhtia ja uusia investointeja on turha odottaa.