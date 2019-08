Ministeri Kiuru torjuu lääkäreiden pakkotyön – kunnille luvassa lisää rahaa hoitojonojen purkuun

No joopa joo. Samaa soopaa mitä vuosikymmeniä jauhettu. Se ihmeellistä että mitään ei ole saatu aikaan - terveyskeskusten aliresurssointi, tietotekniset ongelmat...

Se vaan on niin että kun vanha ns. toimiva kunnanlääkärijärjestelmä ajettiin alas, siitä alkoi terveydenhuollon syöksykierre. Terveyskeskuksista lopetettiin ilta-, viikonloppupäivystykset jne. No ei potilaat ole mihinkään hävinneet, ne vaan ohjautuvat muualle isompiin sairaaloihin pitkien välimatkojen taakse.

Kunnanlääkärijärjestelmässä lääkärit tiesivät, tunsivat potilaat sekä heidän taustat. Lääkärit olivat myös ns. käden taitojen suhteen ammattilaisia. Säästyttiin monilta kalliilta ja jopa turhilta erikoissairaanhoidon lähetteiltä. Muutoinkin lääkärit tekivät ennaltaehkäisevää työtä väestötasolla ollen mukana paikallisissa toiminnoissa.

Kaikki tämä romutettiin 1990 luvulla ja nyt eletään aikaa kun on vain kalliita keikkalaisia jotka käyvät ja samoilevat paikkakunnalta toiselle hämmentämässä mummojen ja pappojen lääkeasiat sekaisin ja tekemässä lähetteitä erikoissairaanhoitoon. Niin, ja valittamassa kun joutuu ajamaan töihin jopa satoja kilometrejä.

Olisikohan paikallaan palata ja ottaa oppia menneisyydestä? Ja näinhän se on muillakin aloilla, jos työskentelet jossain, asut myös siellä!!!