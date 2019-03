Olisiko syytä miettiä koko koulutuspolku uusiksi. Tai oikeammin palata siihen aikaan kun oppilaat osasivat koulun jälkeen lukea, kirjoittaa ja laskea. Suomi pärjäsi kansainvälisissä vertailuissa ja muutenkin koulu oli koulu eikä eläintarha niinkuin tänä päivänä usein.

Nyt meillä on käytössä systeemi, jossa jokainen luokka on erityisluokka eli entiset tarkkislaiset ja apukoululaiset ovat ripoteltuina normaaleihin luokkiin. Opettajan on saatava samassa ajassa hinattua erityislapset opetussuunnitelman mukaisesti eteenpäin ja normaali opetus kärsii. Luokissa ei istuta enää omalla paikalla vaan oppilaat voivat vaellella ympäriinsä eikä kaikilla ole edes luokkaa vaan monitoimitiloja, joissa iso määrä ihmisiä on samassa hallissa korkeintaan sermeillä eristettynä muista ryhmistä. Voit vain kuvitella metelin määrän.

Moni tavallinen oppilas kärsii suuresti näistä uudistuksista, joita koulutielle on tehty viime aikoina eikä tämän sekavan tunnelin suulta ole valoa näkyvissä.