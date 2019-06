Ministeri Aino-Kaisa Pekonen: Aktiivimalli puretaan mahdollisimman pian

Aktiivi vs Porrastus,työtön häviää joka tapauksessa,ja EK kiitää kiusa se on pienikin kiusa.

Kun kerta työtä puolipalkalla on tarjolla niin työttömyys oma vika ajatelee EK,mutta kuka tuoteet ostaa jos ei oo fyrkaa.

Ulos ne onkin tarkoitus viedä valtion vientituella,yrittäjä ei voi kuin voitaa siitä kertoo Valtavasti kasvaneet Osingot,miksi niistä nyt muuten ei infota noin niin kuin yleisesti,on niin hiljaista on hiljaista.