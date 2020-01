Miljardööri Boris Rotenbergin kanne pankkeja vastaan hylättiin Helsingin käräjäoikeudessa

"Käräjäoikeus on katsonut asiassa jääneen näyttämättä, että Rotenberg olisi ETA-valtiossa asuva henkilö." Käräjäoikeus löysi porsaanreiän, jolla pystyi rikkomaan laillisesti lakia. Pankkien riskeillä ei saa olla mitään sijaa tällaisessa päätöksessä, jo niiden mainitseminen perusteluissa on virhe. Käräjäoikeus juoksi taas vastuutaan pakoon ja pesi kätensä, kun ei uskaltanut laillista päätöstä tehdä. Yhdysvaltojen päätökset eivät voi koskaan ylittää Suomen kansallista lainsäädäntöä suomalaisessa oikeusistuimessa. Suomen oikeusjärjestelmä on todella vaarallisesti rikki, jos näin tapahtuu.