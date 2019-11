Miksi Suomessa tapahtuu koulusurmia? Näiden merkkien pitää saada sinut huolestumaan ja puuttumaan asiaan ennen kuin on myöhäistä

Koulusurma on teatraalinen ja ääriväkivaltainen teko, jossa tekijä haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Oppilaitosturvallisuuden kehityshanketta vetävä Henri Rikander arvostelee nykyistä kehitystä, jossa lähiopiskelua vähennetään jatkuvasti. "Tämä ei auta tunnistamaan heikkoja signaaleja", Rikander toteaa.

Koulusurmien motiivi on useimmiten kosto. Tästä syystä nämä äärimmäiset väkivallanteot ovat harvoin impulsiivisia.

Tekijä on kehitellyt tapahtumaa mielessään pitkään, joskus jopa vuosia. Hän on usein koeponnistanut ajatustaan siitä, että voisiko hän tehdä jotakin radikaalia.

Hän on saattanut esimerkiksi piirtää miellekarttoja, joissa etenee koulun käytävillä tai ladata nettiin videoita, joissa käyttää ampuma-asetta.

Näin kuvailee koulusurman anatomiaa oppilaitosten turvallisuushanketta Tampereen ammattikorkeakoulussa johtava projektipäällikkö Henri Rikander.

– Tekijä on monesti kertonut aikomuksistaan muille, usein samanmieliselle viiteryhmälle. Noin 80–90 prosentissa kaikista maailmalla tapahtuneista koulusurmista joku aikuinen on tiennyt etukäteen, että tällainen isku on tulossa, poliisitaustainen Rikander kuvailee.

Koulusurmat ovat äärimmäistä väkivaltaa, jonka tekijä kohdistaa useimmiten hänelle entuudestaan jollakin tapaa tuttuihin ihmisiin.

Hän voi tulittaa ampuma-aseella, lyödä veitsellä ja sytyttää tulipaloja. Hän on saattanut julkaista manifestin ennen tekoon ryhtymistä.

– Toiminta on teatraalista, sillä tekijän tarkoitus on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ääriväkivaltaisen toiminnan tietynlaisella näyttämöllisyydellä tekijä hakee vaikuttavuutta, sitä että ihmiset puhuvat tapahtumasta ja muistavat sen, Rikander kertoo.

– Tekijä on ottanut mallia tekoonsa muualta ja oppinut, että näin muutkin ovat toteuttaneet vastaavat teot.

Loputtomasti osumia

Rikanderin mukaan suomalaisissa kouluissa osataan palo- ja pelastusasiat, mutta muu oppilaitosturvallisuus on vielä alkutekijöissä.

– Tutkimustiedon valossa oppilaitokset miellettiin Suomessa hyvin pitkään turvallisiksi paikoiksi. Jokelan ja Kauhajoen kouluampumisten jälkeen ymmärrettiin, että niihin saattaa kohdistua myös ulkopuolinen uhka, Rikander selvittää.

"Turvallisuus kuuluu kaikille!" -hankeen tarkoituksena on koota ilmainen täydennyskoulutuspaketti turvallisuusosaamisesta opettajia ja koulujen tukihenkilökuntaa varten. Valtakunnallista hanketta vetää Tampereen ammattikorkeakoulu ja siinä on mukana useita korkeakouluja eri puolilta Suomea.

– Oppilaitosten turvallisuutta, turvallisuusjohtamista, oppilaitosten kyberturvallisuutta, riskienhallintaa ja sitten näihin koulusurmiin olennaisesti liittyvää kiusaamisen ja häirinnän estämistä, Rikander luettelee koulutuksen sisältöä.

Vuosi Jokelan kouluampumisen jälkeen syyskuussa 2008 nuori miesopiskelija tappoi Kauhajoella ammattikorkeakoulun tiloissa yhdeksän opiskelutoveriaan, opettajan ja itsensä.

Rikander sanoo, että koulukiusaaminen on jatkuva haaste suomalaisissa oppilaitoksissa. Vaikka koulukiusaaminen yksinään ei selitä koulusurmia, eikä etenkään oikeuta niitä, monen koulusurmaajan taustalta löytyy kokemuksia kiusaamisesta.

– Kouluterveyskyselyjen mukaan kiusaaminen on jatkuva ilmiö niin peruskouluissa kuin toisen asteen oppilaitoksissa. Tämä lisää oppilaiden turvattomuutta ja on vakava uhka terveydelle, opiskelumotivaatiolle ja kiinnittymiselle opiskeluyhteisöön.

– On selvää myös, että jos ihminen on aina ilman kavereita, kiusattu, syrjitty ja ottaa loputtomasti osumia, kyllä se aiheuttaa pahaa mieltä kouluyhteisöä kohtaan, Rikander sanoo.

Heikot signaalit

Poliisi on puhunut vakavien väkivallantekojen kuten koulusurmien yhteydessä usein heikoista signaaleista. Tätä ilmausta poliisi käyttää myös uskonnolliseen tai poliittiseen radikalisoitumiseen liittyen, ja olisi toivonut heikkojen signaalien tavoittaneen viranomaiset ajoissa Turun terrori-iskun estämiseksi.

Heikoilla signaaleilla tarkoitetaan muutoksen ensioireita. Ne ovat kuin vakavan taudin ensimmäiset merkit, jotka huomaamalla olisi mahdollista vielä lääkitä sairaus ja estää kuolema.

– Nuori saattaa vetäytyä syrjään, ajatella radikaalimmin, viehättyä väkivallasta tai ryhtyä epäinhimillistämään ihmisiä heidän etnisen alkuperänsä takia, Rikander kuvailee.

– Näihin muutoksiin pitäisi puuttua, sillä tässä vaiheessa kehitys on mahdollista vielä oikaista. Puuttuja voi olla opettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori tai joku muu koulun toimintaan kytkeytyvä taho.

Oppilaitoksilla on nuorten syrjäytymisen estämisessä valtavan suuri rooli, sillä taustastaan riippumatta jokainen suomalainen lapsi ja nuori käy jossakin vaiheessa koulua. Jos lapsi tai nuori ei pääse kiinnittymään kouluyhteisöön, jos häntä ei huomata eikä hän tule kuulluksi, myös muutoksen merkit jäävät huomaamatta.

Nuori saattaa alkaa radikalisoitua. Hän alkaa etsiä viiteryhmää, jossa saa ajatuksilleen vastakaikua.

– Hän saattaa löytää hiljaisia myötävaikuttajia, korvaansupattajia, kannustajia ja yllyttäjiä. Viiteryhmän löytyminen vahvistaa nuoren ajatuksia ja hän lähtee kulkemaan kohti vääjäämätöntä tapahtumaa, Rikander kuvailee.

– Tai sitten muualla maailmassa tapahtuu jotakin, joka saa itsekseen radikalisoituneen lähtemään toteuttamaan "omaa tehtäväänsä".

Koppi syrjäytyvistä

Koulukiusaaminen, syrjäytyminen tai hoitamattomat mielen ongelmat johtavat erittäin harvoin koulusurmien kaltaisiin äärimmäisiin väkivallantekoihin.

– Kiusaamisen näkökulmasta kuitenkin tiedetään, että joka päivä keskimäärin neljä nuorta aikuista jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien takia. Yksi tällainen työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäänyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,4 miljoonaa euroa, Rikander muistuttaa.

Nuoria syrjäytyy siis puolen miljardin euron vuositahtia.

Jokelassa kuoli marraskuussa 2007 yhdeksän henkilöä lukiossa tapahtuneessa kouluampumisessa. Kuolleiden joukossa oli myös ampuja itse.

Rikander arvostelee nykyistä koulutuskehitystä, jossa kontaktiopetus vähenee ja luokattomuus, verkko-opiskelu sekä itseohjautuva oppiminen lisääntyvät.

– Jos tämä kehitys ei nyt lisää syrjäytymistä, niin se ei ainakaan auta millään tavalla tunnistamaan heikkoja signaaleja, Rikander toteaa.

Rikander painottaa, että oppilaitoksilla pitäisi olla mahdollisuus ottaa oppilaat huomioon sekä muodollisissa että epämuodollisessa kohtaamisessa.

– On tärkeää, että oppilaitoksen henkilökunta osoittaa opiskelijalle myös epämuodollisesti, että hänet on huomattu ja hänellä on paikkansa yhteisössä. Kysyy esimerkiksi välitunnilla, että miten menee.

– Ihminen tarvitsee tunnistetuksi ja hyväksytyksi tulemista omana itsenään. Jokaisen pitäisi voida kokea kuuluvansa yhteisöön, Rikander sanoo.

Oppilaan tunteminen auttaa myös yhteisöä huomaamaan ne pienet muutokset, syrjään luisumisen ensioireet, ja pysäyttämään tämän kehityksen.

Kaikkien asia

Oppilaitosturvallisuus koskettaa lähes jokaista suomalaista jollakin tavalla. Sillä jollei itse opiskele tai työskentele oppilaitoksessa, joku sukulainen tai tuttava tekee niin melko varmasti.

Vuonna 2018 yhteensä noin 2,2 miljoonaa suomalaista suoritti joko peruskoulua, toisen asteen tutkintoa, korkeakoulututkintoa tai osallistui vapaana sivistystyönä järjestettävään aikuiskoulutukseen.

– Näiden lisäksi Suomessa työskentelee oppilaitoksissa 70 000 ihmistä, joten oppilaitosturvallisuus on myös työturvallisuusasia. Työturvallisuus on lakisääteisesti työnantajaa velvoittava asia, Rikander sanoo.

– Koulukiusaaminen ja -väkivalta kohdistuvat myös oppilaitosten henkilökuntaan. Opettajista 30–45 prosenttia kokee häirintää ja 4–10 prosenttia joutuu kohtaamaan työssään fyysistä väkivaltaa joka vuosi.

On oppilaitoksen tehtävä määrittää riittävä turvallisuustaso ja tarjota myös riittävästi työaikaa sen toteuttamiseen.

– Jos jotakin tapahtumaa kuten koulusurmaa ei voida estää, oppilaitoksen velvollisuus on kuitenkin tunnistaa sen riski ja pyrkiä minimoimaan vahinkoja, Rikander toteaa.

Tämä tarkoittaa myös aktiivista pelastussuunnitelmien testaamista ja harjoittelua. Rikanderin mukaan monissa oppilaitoksissa osataan ulos suojautuminen, mutta sisälle suojautumista voitaisiin harjoitella paljon enemmän.

– Lisäksi oppilaitoksissa pitää olla juuri kyseiseen laitokseen parhaiten sopivat kuulutusjärjestelmät, joilla tavoitetaan ihmiset välittömästi ja minimoidaan uhrien määrä.

Rikader muistuttaa, että Kauhajoella kuulutus ei tavoittanut kaikkia oppilaitoksessa olevia ja osa ei ottanut sitä tosissaan.

– Ota mukaan, välitä ja puutu, siinä tärkein viestini koulusurmien ehkäisemiseen, Rikander kiteyttää.