Miksi puhutaan henkilöstö- eikä hoitajamitoituksesta? Esitimme kiistellystä uudistuksesta 6 kysymystä ministerille ja STM:n virkamiehelle

Hallituksen vanhuspalvelujen lakiluonnoksen mukaan henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa aiotaan nostaa vähintään 0,7 työntekijään asiakasta kohti. Asiasta on tarkoitus säätää lailla, kun nyt hoitajamitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Uudistus vaatii rahaa ja lisää henkilöstä. Kukaan tuskin kuitenkaan kapaa lisää uutisia, joita vanhustenhoidon räikeistä epäkohdista on viime vuosina saatu lukea.