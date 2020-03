Miksi Kempeleen Shellillä saa yhä syödä? "Uudellamaalla liikenneasemien ravintolasalit on jo suljettu"

Koronauhasta huolestunut Kalevan lukija ihmetteli sunnuntaina, miksi esimerkiksi Shell Kempele Zeppelinin Helmisimpukka-ravintolassa saa yhä syödä ruoka-annoksensa paikan päällä, ja aamupalaa jopa tarjoillaan noutopöydästä.

Lukijan mielestä Shellin ravintoloita pyörittävä Restel toimii vastuuttomasti, koska se ei osallistu ihmisten terveyden suojelemiseen. Hän muistutti, että Suomen hallitus on vedonnut ravintoloitsijoihin ja kahvilanpitäjiin, jotta nämä myisivät vain noutoruokaa ja sulkisivat asiakastilansa omatoimisesti.

Miksi Shell-asemilla saa yhä syödä, Restel Liikenneasemat Oy:n toimitusjohtaja Tarja Kuittinen?

– Hallitus antoi vahvat suositukset, mutta laki asiakastilojen sulkemisesta ja ruokailun kieltämisestä ravintoloissa ei ole vielä tullut voimaan. Olemme nähneet, että meillä on mahdollisuus vielä odottaa sitä, että hallitus vahvistaa asian.

– Uudellamaalla liikenneasemien ravintolasalit on jo suljettu, se tehtiin lauantain vastaisena yönä. Maakunnissa tätä ei ole vielä pantu täytäntöön, mutta sielläkin varaudumme niin tekemään. Haluamme olla vastuullisia, ja toimia lakien ja asetusten mukaisesti.

Vieläkö tarjoatte ruokaa myös noutopöydistä?

– Viime keskiviikon jälkeen buffetruokailua ei olisi pitänyt olla enää missään toimipaikassa. Jos on ollut, niin siinä on toimittu vastoin ohjeita. Voi myös olla, ettei kaikkea mainosmateriaalia vielä ole ehditty päivittää. Nyt kuitenkin tarjoamme vain lautasannoksia ja pakettiaamiaisia, ja maanantaista lähtien salaattiakin vain annoksina.

Oletteko rajoittaneet ruokailijoiden määrää?

– Emme ole, mutta asiakasmäärät ovat kyllä jo muutenkin pienentyneet merkittävästi.

Miten ravintoloissanne on varauduttu koronauhkaan?

– Asiakkaita ohjeistetaan selkeästi esimerkiksi käsihygieniasta ja turvaväleistä. Käsidesiä on tarjolla kassoilla ja linjastoilla, ja tuolipaikkojakin on vähän harvennettu. Meille on tulossa myös pleksilaseja kassoille.