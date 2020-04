Miksi kaikki eivät ole saaneet koronakirjettä? "Valituksia on tullut promillen kymmenesosia koko jakelusta"

Muutama viikko sitten kaikkiin suomalaisiin talouksiin jaettiin koronaviruksesta tiedottava kirje. Kaikki eivät ole kuitenkaan saaneet kirjettä.

Kolmisen viikkoa sitten jokaiseen suomalaiseen talouteen lähetettiin kansalaiskirje koronaviruksesta. Kaikki eivät saaneet kirjettä lainkaan.

Miksi näin kävi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viestintäpäällikkö Marko Lähteenmäki?

– Sen tarkemmin siihen ei voi vastata kuin että siellä varmasti aidostikin on ollut joitakin jakeluvirheitä. Mahdollisesti kaikki eivät ole huomanneet kirjettä muun postin joukosta. Kirje tilattiin jaettavaksi kaikkiin kotitalouksiin, myös mainoskieltotalouksiin.

Moneltako kirje on jäänyt saamatta?

– Sain tiedon kirjeen pääasialliselta jakelijalta Suomen Suoramainonnalta, että valituksia on tullut promillen kymmenesosia koko jakelusta. Määrähän oli kolme miljoonaa eli kaikki Suomen kotitaloudet.

Oliko määräys, että kirje jaetaan, vaikka postilaatikossa tai -luukussa olisi millainen kieltoteksti tahansa?

– Kyllä. Julkinen tiedote voidaan jakaa myös mainoskieltotalouksiin.

Suomen Suoramainontaan kuuluvan Oulu Suorajakelu Oy:n toimitusjohtaja Janne Koski, annettiinko jakelijoille puutteelliset ohjeet kirjeiden jakamisesta?

– Ohjeistus kuului, että kaikkiin luukkuihin kirjeet laitetaan vaikka olisi mainoskielto tai ilmaisjakelukielto, ja kaikille jakajille ne ohjeet menivät myös perille. Minun korviini ei ole tullut, että jakeluvirheitä olisi ollut normaalia enempää. Joillakin yksittäisillä alueilla oli jakeluongelmia, mutta ne korjattiin

Marko Lähteenmäki, mitä tulee tehdä, jos ei ole saanut kirjettä?

– Jakelupuuteilmoituksen voi tehdä edelleen THL:n verkkosivuilta löytyvän linkin www.jakelupalaute.fi/korona kautta. Täydennysjakeluhan on koko ajan menossa heille, jotka eivät kirjettä saaneet ja ovat tehneet jakelupuuteilmoituksen. Esimerkiksi on ollut puutteellisia osoiteilmoituksia, ja nyt kirjeitä jaetaan kaikille perille.

Miksi kirjeet jaettiin kotitalouskohtaisesti nimettöminä eikä jokaiselle henkilökohtaisesti nimillä varustettuina?

– Julkisten tiedotteiden jakelutapa on luotu tällä tavalla tehtäväksi. Ajattelimme, että yksi kirje per kotitalous riittää. Jos ne olisi lähetetty nimillä, olisi ollut vaikea päättää, keille kirje kussakin kotitaloudessa jaetaan. Jos kirje olisi lähetetty esimerkiksi kaikille yli 15-vuotiaille, määrä olisi kasvanut valtavaksi. Tuntuisi oudolta lähettää monta samansisältöistä kirjeittä yhteen talouteen, jos vanhempia lapsia on monia. Sellainen olisi tullut myös huomattavasti kalliimmaksi.