Miksi iltapäivisin aina haukotuttaa ja miten väsymystä voi lievittää? Uniterapeutti vastaa

Miksi iltapäivällä usein väsyttää, uniterapeutti Susan Pihl?

– Ihmisten sisäinen lämpötila laskee luonnostaan kahden ja neljän välillä muutamia asteen kymmenesosia. Lämpötilan lasku aiheuttaa vireystilan laskua. Voi myös olla, että jos yöunet ovat olleet huonot, aamulla vielä jaksaa, mutta iltapäivällä alkaa nukuttaa.

– Puhutaan myös lounaanjälkeisestä väsymyksestä. Jos syö muusia ja soosia, niin varmasti alkaa nukuttaa.

– Monilla työpaikoilla väsymyksen syynä voi olla myös liikunnan puute. Istutaan kauan paikallaan, juodaan liian vähän vettä ja tuijotetaan ruutua.

Miten väsymystä voi lievittää, jos solkenaan haukotuttaa?

– Lähde liikkeelle, käy juomassa vettä ja pidä taukoja työtehtävistä. Raitis ilma virkistää, ja kofeiini auttaa poistamaan hermoverkkojen kuonaa. Jos väsymys johtuu huonosta syömisestä eli matalasta verensokeristaa, banaani tai lasi mehua voivat virkistää.

– Jos lepotauko on mahdollinen, ota vartin torkut. Mutta jos väsymys on jatkuvaa ja voittamatonta, kannattaa tutkia, millaista yöuni on ollut.

Kuuluuko väsymys syksyyn, vaikkei niin pimeää vielä olisikaan?

– Jos on buukannut elämänsä kovin täyteen asioita, aivot väsyvät eivätkä jaksa enää mitään. Silloin pitää miettiä, voiko elämästä raivata jotakin turhaa pois.

– Mutta kyllä valon määrän väheneminen vaikuttaa, sillä hämäryys lisää melatoniinin eritystä. Mitä pimeämpää, sitä enemmän sitä erittyy, ja tämä voi aiheuttaa syysmasennusta. Siihen liittyy väsymystä, haluttomuutta ja makeanhimoa. Kirkasvalohoito auttaa, samoin kuin päiväsaikaan ulkoileminen.