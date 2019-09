Miksi Afrikka on niin tärkeä, että EU tukee sitä vuosittain miljardeilla? – Urpilaisella on edessään tehtävä, jonka epäonnistuminen näkyisi Euroopan rajoilla

Saharan eteläpuoleisen Afrikan syntyvyys on maailman suurinta. Yhden naisen keskimääräinen lapsiluku oli 4,8 vuonna 2017. Lapset leikkivät Etelä-Afrikan Johannesburgissa. KUVA: KIM LUDBROOK

Jutta Urpilainen (sd.) on EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina mukana Afrikan auttamisessa omilleen. Tehtävä on vaikea, mutta samalla elintärkeä maailmalle. Euroopan unioni on valmis satsaamaan Afrikan kehittämiseen kymmeniä miljardeja eu...

