Mikkelin opiskelijapuukotuksesta tuomio murhasta alentuneesti syyntakeisena - 12 vuotta vankeutta

Mikkelin viimevuotinen opiskelijapuukotus täyttää alentuneesti syyntakeisena tehdyn murhan tunnusmerkistön, linjaa Etelä-Savon käräjäoikeus tuomiossa. Kämppäkaverinsa puukottanut opiskelija tuomittiin 12 vuoden vankeusrangaistukseen.

Oikeuden mukaan vakaasta tappoaikeesta kertoivat muun muassa tekijän tietokoneelta löytyneet videot, joilla ohjeistetaan tappamiseen. Mies itse perusteli väkivalta-aineiston katsomista ajanvietteenä ja syyllistyi mielestään tappoon.

Uhri oli kolmannen vuoden ulkomaalainen tutkinto-opiskelija, joka oli muuttanut soluasuntoon Mikkelin Raviradantielle vasta pari päivää ennen veritekoa.

Tekijä tuomittiin myös pahoinpitelystä ja törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä niin ikään alentuneesti syyntakeisena. Syyttäjä vaati tuomiota kuolonuhrin puolison törkeästä pahoinpitelystä.

Pahoinpitely ei oikeuden mukaan ollut erityisen raaka tai julma kokonaisuutena muun muassa väkivallan voimakkuuden ja lyhytkestoisuuden vuoksi, vaikka maassa makaavan uhrin päähän kohdistui väkivaltaa.

"Vaikeampaa kuin luulin"

Mies hyökkäsi kuolonuhriksi päätyneen opiskelijan kimppuun yllättäen keittiössä, iski uhriaan ainakin kahdella teräaseella ja nyrkillä lukuisia kertoja ja jatkoi väkivaltaa vielä uhrin paetessa asunnosta ulos. Uhrille tuli 139 teräaseen aiheuttamaa pisto- tai viiltohaavaa päähän, kaulalle ja ylävartaloon sekä lisäksi torjuntavammoja käsiin.

Mies jatkoi väkivaltaa myös sen jälkeen, kun silmälasinsa pudottanut, likinäköinen uhri makasi maassa puolustuskyvyttömänä.

Mies kertoi kuulusteluissa olleensa vihainen ja halunneensa tappaa jonkun. Todistajan mukaan mies sanoi jälkeenpäin, että "se oli vaikeampaa kuin luulin" (It was harder than I thought).

Poliisi on kertonut, ettei taustalla ollut riitaa tai kansallisuuteen liittyviä jännitteitä. Uhri ja syytetty opiskelivat molemmat teon aikaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk).

STT ei kerro tekijän nimeä alentuneen syyntakeisuuden vuoksi. THL:n mukaan tekijän edellytykset hallita tekoja tai arvioida niistä koituvia seurauksia muille olivat alentuneet.