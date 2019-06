Mikä on penikkatauti ja mistä se johtuu? Lue tästä vinkit sen ehkäisemiseen

Penikkataudiksi kutsutaan yleiskielessä eri puolille säärtä ilmaantuvia kipuja. Varsinainen penikkatauti tuntuu tyypillisesti kipuna säären sisäsyrjällä, mutta oireita voi olla myös säären etuosassa, kerrotaan Terveystalon tiedotteessa.

– Penikkatauti on juoksijalle hyvin tyypillinen rasitusvamma. Se voi alkaa vaivata äkillisesti tai olla toistuva riesa, kertoo fysioterapeutti Jari Kinnunen Terveystalolta.

Toinen tai molemmat sääret voivat kipeytyä äkillisesti, kun liikkumisessa tapahtuu muutos. Jaloissa ei välttämättä ole mitään varsinaista vikaa vaan kiputila aiheutuu uudenlaisesta lihasrasituksesta.

– Säärten lihakset kipeytyvät, kun innostuu tekemään jotain, mitä ei ole aikoihin tai koskaan tehnyt. Jos on talvella hiihtänyt tai pelannut jääkiekkoa ja alkaa kevään tullen yhtäkkiä juosta, terveenkin kudoksen rakenne voi reagoida. Myös vääränlaiset juoksukengät tai juoksualustan vaihtaminen esimerkiksi nurmikosta asvaltiksi voi aiheuttaa vaivoja, Kinnunen huomauttaa tiedotteessa.

Juoksukin on tekniikkalaji. Tekniikan kehittäminen vaikuttaa olennaisesti jalkaterän ryhtiin ja lihaksiston optimaaliseen kuormittumiseen.

Kipu poistuu yleensä levolla



Liikkumisen muutoksesta aiheutuneet kivut paranevat tavallisesti levolla ja kevennetyllä harjoittelulla. Jos sääret kipeytyvät yhä uudestaan, on hyvä selvittää, mistä on kyse.

– Jos kipu ei poistu parin viikon levolla ja muita lajeja harrastamalla, kannattaa suunnata fysioterapeutille. Alaraajoihin erikoistunut fysioterapeutti voi tutkia, onko askellus kunnossa, Kinnunen kertoo.

Toistuva penikkatauti säären sisä- tai ulkosyrjällä johtuu yleensä myöhästyneestä ylipronaatiosta, joka on jalkaterän virheellinen toimintamalli. Siinä askel ei lähde ponnistusvaiheessa normaaliin tapaan päkiältä vaan isovarpaan kautta. Jalka kiertyy väärin ja nilkan pienet lihakset ylikuormittuvat, mistä aiheutuu holvikaaren voimakas laskeutuminen.

Penikkatautia voi ehkäistä ja hoitaa monin tavoin

Penikkatautia voi ehkäistä alaraajojen ja keskivartalon lihaksiston vahvistamisella, venyttelyllä ja hieronnalla. Harjoitusten tarkoituksena on saavuttaa alaraajan optimaalinen linjaus lonkkanivelestä polven kautta varpaisiin. Fysioterapeutti voi neuvoa omatoimisessa lihashuollossa. Myös kunnollisten, omaan askellukseen sopivien juoksukenkien valinta on tärkeää.

Äkillisesti kipeytyneiden säärten ensihoitona toimii lepo ja vaihtoehtoisten lajien harrastaminen. Myös tulehduskipulääkkeitä ja kylmähoitoa voi käyttää akuutissa vaiheessa. Kun kipu on poistunut, juoksun pariin voi palata rauhallisesti.

Jos kipu on kuitenkin kovaa tai on syytä epäillä rasitusmurtumaa tai lihasrepeämää, on tärkeää mennä lääkäriin mahdollisimman pian eikä jäädä odottelemaan.

Juoksija, näin ehkäiset ja hoidat penikkatautia

• Liiku monipuolisesti.

• Aloita uuden lajin harjoittelu maltillisesti.

• Hanki askellukseesi sopivat juoksukengät asiantuntevasta liikkeestä.

• Tee alaraajan optimaalista linjausta ohjaavia harjoitteita. Apua ja ohjeita saat askellukseen perehtyneeltä fysioterapeutilta.

• Huolla lihaksia venyttelemällä ja hieronnalla.

• Lepää tarpeeksi.

• Kovien tai toistuvien kipujen iskiessä selvitä niiden syy.