Mikä on junien ärsyttävien myöhästymisten syynä talvella – pakkanen, lumi ja jää ovat kangistaneet niin vaunuja kuin vaihteita

Kaukojunien myöhästely on ollut viime viikkoina yleistä, koska pakkanen ja lumisateet aiheuttavat ongelmia niin junille kuin radoille. Monia matkustajia on ärsyttänyt, kun oma matka on kestänyt reilusti pidempään kuin on pitänyt.

Miksi talvi on myrkkyä junaliikenteelle?