Migrin ylijohtaja: Välimereltä tulevilla turvapaikanhakijoilla räätälöidään apua – yksin tuleville lapsille tarvitaan riittävästi ohjaajia

Sisäministeri Ohisalo ei ottanut vielä kantaa siihen, milloin ensimmäiset Välimeren alueelta otettavat turvapaikanhakijat voisivat saapua Suomeen.

Maahanmuuttoviraston (Migri) mukaan haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa on haasteensa, mutta Suomella on hyvät valmiudet niiden selättämiseen.

Sisäministeriö vahvisti lauantaina, että hallitus on sopinut 175 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Välimeren alueelta. Tarkoituksena on tuoda maahan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia, kuten lapsia ja yksinhuoltajaperheitä. Turvapaikanhakijoita on määrä vastaanottaa muun muassa Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä ihmisten tilanne on vakavin.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio kertoo, että tulijoille pyritään tarjoamaan yksilöllistä apua.

– Palvelut räätälöidään sen mukaan, keitä tulee.

Ikä vaikuttaa tarpeisiin

Pienille lapsille saatetaan tarvita saattajia matkan ajaksi, ja ilman huoltajaa tuleva alaikäinen tarvitsee myös edustajan Suomessa. Lisäksi yksin tuleville lapsille täytyy löytää paikat alaikäisille tarkoitetuista vastaanottoyksiköistä, joissa on riittävästi ohjaajia heidän hyvinvointinsa takaamiseksi.

Myös tarve psykologiselle tuelle ja sosiaalityöntekijöille voi olla tavallista suurempi, kun saapujat on valikoitu erityisesti haavoittuvuuden perusteella.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio sanoo, että tällä hetkellä tarvittavia tiloja Välimeren maista tuleville ei ole välttämättä riittävästi. Arkistokuva. KUVA: Kontiainen Jarmo

Vuorio painottaa, ettei tulijoiden vastaanottamisen pitäisi aiheuttaa ongelmia. Tällä hetkellä siihen tarvittavia tiloja ei kuitenkaan ole välttämättä riittävästi.

– Vastaanottokapasiteettia on viime vuosina alasajettu, hän huomauttaa.

Erityisesti siinä tapauksessa, että tulossa olisi suuri määrä alaikäisiä ilman huoltajaa, tiloja joudutaan etsimään. Vuorion mukaan järjestelyihin tarvitaan joitain kuukausia.

Aikataulusta ei tarkkaa tietoa

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kertoi lauantaina, että turvapaikanhakijoita pyritään auttamaan mahdollisimman nopeasti. Ohisalon mukaan turvapaikanhakijoiden ottamisesta tehdään poliittinen päätös valtioneuvoston istunnossa ensi viikolla. Hän ei ottanut tarkemmin kantaa siihen, milloin ensimmäiset näistä turvapaikanhakijoista voisivat saapua Suomeen.

Ohisalon mukaan sisäministeriö, Maahanmuuttovirasto ja suojelupoliisi tekevät yhdessä arvion, miten ihmisiä tulee Suomeen Välimeren alueelta.

– Tämä on ihan tavanomainen turvapaikkaprosessi, Ohisalo sanoi toimittajille vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä Helsingissä.

Esivalmistelut paikan päällä, turvapaikkaprosessi Suomessa

Sisäministeriön kansainvälisten asioiden johtaja Laura Yli-Vakkuri kertoo turvapaikanhakijoiden valitsemisen lähtevän siitä, että Suomesta ollaan ensin yhteydessä paikallisiin – todennäköisesti ainakin kreikkalaisiin – viranomaisiin, joilta toivotaan esitystä vastaanotettavista henkilöryhmistä. Tämän pohjalta asian pohdintaa jatketaan Suomessa.

Migrin Vuorion mukaan valintojen päätteeksi Suomesta saatetaan lähettää paikan päälle delegaatio selvittämään, millaisia erityistarpeita tulijoilla on. Tällöin näihin osataan hyvissä ajoin varautua.

Varsinainen turvapaikkaprosessi käynnistyy vasta valittujen saavuttua Suomeen.

Presidentti Sauli Niinistö toisi Välimeren alueella olevista turvapaikanhakijoista Suomeen etenkin tyttöjä ja pieniä lapsia. Presidentti puhui asiasta Ylen Ykkösaamussa.

Niinistön mukaan Suomi auttaa "todellisissa vaikeuksissa" olevia, ja hänen mielestään maalaisjärjellä ajateltuna heitä ovat tytöt ja kaikkein pienimmät lapset.