Mies ajoi vaimo kyydissään vahvassa humalassa – Pari tuntia ensimmäisestä kärystä osat olivat vaihtuneet: Nyt oli ratissa humalainen vaimo

No siinä on sitä aviorakkautta opiksi kaikille... siinähän on vaimo uhrautunut selvästi kun mies raukka ottanut muutaman ryypyn liikaa ja hounolla tuurilla sitten joutui virkavallan syyniin. No vaimo suurta rakkautta tuntien miestään kohtaan on astunut ratin taa ja luottanut hyvään ajokuntoonsa ja päättänyt viedä rakkaansa turvallisesti kotiin! Olisikko tuossa ollut sitä hyvää joulumieltä pyytää virkavallalta kuljetusapua ja viedä rakastavaiset kotiin valtion kyydillä?