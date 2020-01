Metsäteollisuus vastaa lakkoon kolmen päivän työsululla, sovintoa haetaan valtakunnansovittelijan toimistolla

Paljonko näitä työsulkuja on ollu verrattuna lakkoihin? Pikkusen suhteellisuudentajua lakkokenraalillekki. En työsulkuja muista kun lähiaikoina muutamia mutta nythän on lakkoja eri liitoilla koko ajan. Jotku lakot kyllä ymmärrän jos palkat on pienet mutta paperimiehen tehtaalla istumisesta en kyllä maksais yhtään enempää. Jos tuottavuus on parantunu niin sillonhan korotuskin on ok? Eli paikallista sopimista enemmän. Voi yksikkö kohtaisesti kilpailla palkasta. Näinhän se menee joillain aloilla.