Metsäteollisuuden ja Paperiliiton työriitaan jätettiin sovintoesitys

Nyt on sosialisti hallitus ja Ay todella vahvoilla. Oikein pääministerikin korosti lakkooikeutta puolustaa heikompaansa. Kuka on heikompi aina on lakkoilijat voittaneet ja siksi suomessa on köyhiä kun lakkoilujen vaikutukset siirtyvät suoraan kuluttaja hintoihin.