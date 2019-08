Metsästyskausi pamahtaa liikkeelle tänään – Karhuja voi kaataa reilut 300, sillä tarkoitus on "pitää karhut karhuina"

Karhukanta on Suomessa kaikkiaan nyt noin 2 200 yksilöä. Metsästyksellä säädellään karhukannan kasvua. Sorsastus alkaa tänään puoliltapäivin, ja siihen toivotaan malttia uhanalaisten lajien vuoksi.

Vesilintujen metsästys alkaa tänään tiistaina kello 12. Samoin tiistaina on alkanut karhunmetsästys.

Suomen Metsästäjäliitto muistuttaa, että karhu voi Suomessa tänä päivänä hyvin. Karhukannan koko mitataan tällä hetkellä tuhansissa, kun vielä 20 vuotta sitten arvio oli satoja karhuja.

Liiton mukaan sekä metsästyksellä että ilmoitetuilla karhuhavainnoilla on tärkeä rooli karhukannan hoidossa. Luonnonvarakeskuksen karhukanta-arvion mukaan metsissämme liikkuu noin 1 800 yli vuoden ikäistä karhua ja lähes 400 pentua.

– Metsästyksellä säädellään karhukannan kasvua. Tarkoitus on pitää karhut karhuina, eli riittävän ihmisarkoina niiden luonnollisten elintapojen mukaisesti, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari kertoo tiedotteessa.

Tekniikan kehitys on tuonut puoliltaöin alkaneeseen karhunmetsästyksen uusia mahdollisuuksia, mutta myös hankalasti valvottavia laittomuuksia.

Karhunmetsästyskausi käynnistyy tänään poikkeusluvilla. Suomen riistakeskus on myöntänyt alkavalle metsästyskaudelle 228 poikkeuslupaa. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 85 karhua. Maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö tulevalle metsästyskaudelle on yhteensä 313 eläintä.

– Kaiken kaikkiaan poikkeuslupia on myönnetty viime vuotta vähemmän. Lupia on myönnetty eniten alueille, joissa kannan leikkaamiselle tai kasvun pysäyttämiselle on tarvetta. Lupia on tämän vuoksi kohdistettu Pohjois-Karjalaan sekä Etelä-Savon itäosiin, minne lupia suunnattiin karhukannan ja karhujen aiheuttamien vahinkojen kasvun perusteella, Siitari toteaa.

Sorsastus alkaa kello 12

Vesilintujen metsästyskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Metsästäjäliitto muistuttavat lajintunnistuksen tärkeydestä ja kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä.

Monen Suomessa tärkeän riistavesilinnun kanta on taantunut koko 2000-luvun ajan. Suuri osa lajeista onkin nykyisin uhanalaisia. Huoli taantuneista lajeista yhdistää Metsästäjäliittoa ja BirdLifea.

– Taantuneiden lajien väheneminen on edelleen jatkunut, ja niiden poikastuotto on hyvin huono. Vähenevä ja huonosti tuottava kanta ei kestä lisäkuolleisuutta. Siksi taantuvien lajien metsästystä on vältettävä, BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen painottaa.

Riistavesilinnuista punasotka on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi, tukkasotka, haahka ja nokikana erittäin uhanalaisiksi sekä taigametsähanhi, haapana, jouhisorsa ja heinätavi vaarantuneiksi.

Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys sekä haahkan syysmetsästys on tänä vuonna kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Allin metsästys on kielletty sisämaassa, ja merialueilla sitä on rajoitettu saaliskiintiöin. Metsähanhea saa metsästää vain loka-marraskuussa kaakkoisessa Suomessa.