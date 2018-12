Metsästäjäliitto puolittaa alle 18-vuotiaiden jäsenmaksun – suurten ikäluokkien poistuma uhkaa jo metsästyskulttuurin jatkuvuutta

Meillä on mennyt aivan höpöksi nämä aselait. Kansa pitää totuttaa aseisiin paljon enemmän niin kuin se on aikoinaan ollut. Suurin osa nuorista ei ole käsitellyt armeijan lisäksi asetta muutoin ja kyllä siitä on pitkä matka lähteä metsästämään tai saada minkäänlaista kimmoketta metsästykseen.

Aseet eivät ole koskaan olleet ongelma kunniallisten kansalaisten käsissä ja tuo vouhotus aselakien kiristyksestä on sellaista kummallista globalistien ideologiaa. Nyt kun globalismi on kaatumaisillaan ympäri maailman, niin eiköhän mekin ryhdytä jälleen vaalimaan perinteisiä arvoja kuten aseet, metsästys, luonto, maatalous, kotiruoka ja niin edelleen.