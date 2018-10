Metsäkoneiden ketjujen kipinät todennäköisin syy Pyhärannan metsäpalolle — Kuljettajat syyteharkintaan 400 000 euron vahingoista

Kyllä nää ovat vähän kiikun kaakun juttuja. Syylliseksi aletaan osoittaa, vaikka syy-yhteyttä ei ole todettu. Tää kuuluu samaan sarjaan, kun väitettiin sähköpolkupyörän sytyttäneen tulipalon. Koska muuta syytä ei löydetty. Samoin se, kun varusmiestä syytetään kuolemantuottamuksesta Raaseporissa tasoristeysonnettomuudessa. Yht äkkiä varusmies on vastuussa armeijan asiassa. Hänhän on eräällä tavoin pakotettu ajamaan armeijan autoa. Tapahtuma on armeijan vastuulla. Missä ajetaan, milloin, millä kalustolla, millä varmistuksilla. Eihän varusmies noista päätä.