Metsähallitus: Lyhytaikaiset kalastusluvat ovat kasvattaneet suosiotaan

Lyhytaikaiset kalastusluvat ovat kasvatteneet suosiotaan, tiedottaa Metsähallitus.

Tiedotteen mukaan kalastonhoitomaksuja on myyty jo noin 172 000 kappaletta ja lähes 7 miljoonan euron edestä. Kertymä on myyntivuoden alusta asti ollut suurempi kuin kertaakaan kalastonhoitomaksun historiassa.

Maksuista on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 6 974 000 euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan kertymä oli 6 591 000 euroa. Aiemmin kokonaismyynti on jäänyt hieman alle 9 miljoonaan euroon, mutta nyt saatetaan päästä vihdoin tuon haamurajan yli, tiedotteessa kerrotaan.

Vuosimaksuja on myyty 150 000, viikkomaksuja 11 000 ja päivämaksuja 11 000 kappaletta. Eduskunnan korotettua kalastonhoitomaksun hintoja, on lyhyiden lupien suosio kasvanut vuosilupien kustannuksella. Niin viikko- kuin päivälupien osalta näyttää siltä, että tänä vuonna tehdään uudet ennätykset: esimerkiksi viime vuonna määrä on tässä vaiheessa ollut noin tuhat kappaletta vähemmän.

Tiedotteen mukaan on todennäköistä, että loppukesän aikana lyhyiden lupien myynti kiihtyy entisestään.

Kalastuslain mukaan kalastonhoitomaksu pitää maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa joko vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Maksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamisen lähes koko maassa sekä valtion yleisellä vesialueella meressä. Usealla vavalla kalastaminen ja pyydyskalastus vaatii kalastonhoitomaksun lisäksi vesialuekohtaisen kalastusluvan. Niitä myy vesialueen omistaja, joka esimerkiksi valtion vesillä on Metsähallitus.

Eri tutkimusten perusteella on arvioitu, että kalastonhoitomaksun jättää syystä tai toisesta maksamatta suuri joukko maksuvelvollisia. Nyt kuitenkin suunta näyttää olevan parempaan päin, joskin kaikkia viesti kalastonhoitomaksun merkityksestä kalastuksen tulevaisuudelle ei näytä edelleenkään tavoittaneen, tiedotteessa todetaan.

Kalastonhoitomaksun tuotot menevät kotimaisten kalavesien ja kalakantojen kehittämiseen sekä kalastajien neuvontaan ja valvontaan. Maksun voi ostaa myös lahjaksi.