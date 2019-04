Metsä Groupin kaavailemat tehtaat lisäisivät todennäköisesti Suomen hakkuita noin 8 prosenttia – Asiantuntija: "Se on merkittävä lisäys hakkuumääriin"

Suomen metsien puuston määrä on 1,7 -kertainen 1920-lukuun verrattuna eli myös hiilinielu on kasvanut vaikka sodan seurauksena maapinta-alaa menetettiinkin aika tavalla. Suotuisan kehityksen on mahdollistanut suunnitelmallinen metsänhoitotyö. Kasvu on edelleen selvästi suurempi kuin poistuma eli n. 20 milj. m3. Millä ihmeen matematiikalla tuosta seuraisi se, että hiilinielu pienenee?