Merkel tulee Helsinkiin varmistamaan että saksalainen Weber peittoaa suomalaisen Stubbin

Aivan kummallinen systeemi sanoisinko peräti kummajaisten kerho koko EU. Tuosta touhusta on demokratia hyvin kaukana ja tämä pieni elitistien porukka valitsee koko EU merkittävimmät johtajat keskenään. Me kansa saamme äänestää keskikerroksen, mutta todellinen valta on byrokraateilla joita ei äänestetä tehtävään demokraattisesti. Eipä ole hyvä asia tämä EU ollut enää aikoihin. Alkaa todelliset karvat näkymään.