Meriveden lämpötilat rikkovat jo ennätyksiä - 27 astetta kovin mittaustulos avomerellä

Pohjoisella Itämerellä meriveden lämpötila on noussut jo 27 asteeseen, kertoi Ilmatieteen laitos perjantaina. Mittaustulos tehtiin Utön eteläpuolella sijaitsevalla aaltopoijulla keskiviikkona.

Ilmatieteen laitos on mitannut merivesien lämpötiloja kyseisellä mittauspaikalla yli 20 vuotta, ja kyseessä on laitoksen lämpimin mittaustulos avomerellä.

Myös muilla merialueilla veden lämpötilat ovat nousseet yli 20 asteeseen.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että syynä lämpimiin merivesiin on pitkään jatkunut helle ja tyyni sää. Yleensä merivesien lämpötilat ovat korkeimmillaan 20-25 asteen luokkaa.

Tyypillisesti merivesi on lämpimintä juuri heinä- ja elokuun vaihteessa. Ilmatieteen laitos ennustaa, että helteet jatkuvat ja merivedet pysyvät lämpiminä seuraavien päivien ajan.

Juttua on korjattu klo 13:50: Ilmatieteen laitos on mitannut kyseisellä mittauspaikalla meriveden lämpötiloja vuodesta 1996, mutta muualla mittauksia on tehty kauemmin.