Merikarvialla paloi tuhannen neliön sikala, jälkisammutus edelleen käynnissä – Palaneen osan sisällä oli 200–250 eläintä, lähes kaikki kuolleet

Pelastuslaitos sai palon nopeasti haltuun. Puolet sikalan eläimistä selvisi hengissä.

Satakunnassa Merikarvialla tuhoutui sunnuntaina tulipalossa iso, noin tuhannen neliön kokoinen sikalarakennus. Tarkempi onnettomuuspaikka oli Asmalantiellä Lauttijärven kylällä.

Päivystävän palomestarin Joni Salon mukaan sikatila on kokonaisuutena kaksiosainen rakennus, josta toinen puoli on säästynyt ja toinen, noin tuhannen neliön kokoinen osuus on palanut lähes täydellisesti.

Sikalassa oli palon sattuessa sisällä omistajan arvion mukaan noin 200–250 sikaa. Rakennus oli täyden palon vaiheessa kun pelastuslaitos pääsi apuun, eikä Salon silmiin yhtäkään sikaa ole saatu elävänä ulos. Eläinlääkäri oli myös palopaikalla.

– Jos joitakin sikoja on saatu pelastettua, niin ihan yksittäisiä eläimiä, kommentoi Salo.

Varsinainen sammutus on päättynyt ja jälkisammutus oli käynnissä.

– Onneksi palo saatiin kuitenkin hyvin haltuun ja toinen puoli sikalasta säästyi. Toisella puolella olleet eläimet eivät altistuneet palolle. Sikoja on säästyneessä osassa suurin piirtein saman verran kuin palaneessakin osassa, kertoo päivystävä palomestari Salo.

Palossa ei ole sattunut henkilövahinkoja.

Palomestari ei uskalla tässä kohtaa arvioida palon syttymissyytä eikä palossa aiheutuneiden menetysten rahallista arvoa.

Paikalle lähti pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan alkujaan 21 yksikköä. Savua palopaikalta näkyi kilometrien päähän.

Hälytys onnettomuudesta tuli kello 13.35 sunnuntaina iltapäivällä.